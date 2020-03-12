главная юниорская хоккейная лига США приостановила сезон из-за коронавируса

главная юниорская хоккейная лига США остановила сезон регулярного чемпионата из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение было единогласно принято Советом директоров USHL с учетом интересов спортсменов, персонала, официальных лиц и болельщиков. Дата возобновления чемпионата пока неизвестна.

Ранее TSN сообщил об отмене чемпионата мира среди хоккеистов до 17 лет, который должен был пройти в американских Анн-Арборе и Плимуте с 16 до 26 апреля.

ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.