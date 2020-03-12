Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Юниоры

главная юниорская хоккейная лига США приостановила сезон из-за коронавируса

20:26
Теги:

главная юниорская хоккейная лига США остановила сезон регулярного чемпионата из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте лиги.

Решение было единогласно принято Советом директоров USHL с учетом интересов спортсменов, персонала, официальных лиц и болельщиков. Дата возобновления чемпионата пока неизвестна.

Ранее TSN сообщил об отмене чемпионата мира среди хоккеистов до 17 лет, который должен был пройти в американских Анн-Арборе и Плимуте с 16 до 26 апреля.

ИИХФ уже отменила женский чемпионат мира в Канаде из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в СМИ появилась информация об отмене мужского чемпионата мира в Швейцарии, однако ИИХФ опровергла это.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир