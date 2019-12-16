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Гуськов и Чайка попали в символическую сборную Мирового кубка вызова

08:19

Организаторы Мирового кубка вызова назвали символическую сборную турнира. В нее вошли два игрока сборной России.

Вратарь: Егор Гуськов (Россия)

Защитники: Филипп Шапло (Канада), Даниил Чайка (Россия).

Форварды: Брендан Бриссон (США), Гуннарволф Фонтейн (США), Райланд Мозли (Канада).

Самым ценным игроком турнира признан вратарь «Канады-Восток» Девон Леви.

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. Гости забили в формате «6 на 3» за 62 секунды до окончания третьего периода. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит.

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.

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