Гуськов и Чайка попали в символическую сборную Мирового кубка вызова

Организаторы Мирового кубка вызова назвали символическую сборную турнира. В нее вошли два игрока сборной России.

Вратарь: Егор Гуськов (Россия)

Защитники: Филипп Шапло (Канада), Даниил Чайка (Россия).

Форварды: Брендан Бриссон (США), Гуннарволф Фонтейн (США), Райланд Мозли (Канада).

??Tournament All-Star Team??



G: Yegor Guskov ??

D: Philippe Chapleau ??

D: Daniil Chayka ??

F: Brendan Brisson ??

F: Gunnarwolfe Fontaine ??

F: @Ryland68 ??#WJAC — World Junior A Challenge (@HC_WJAC) December 16, 2019

Самым ценным игроком турнира признан вратарь «Канады-Восток» Девон Леви.

The Most Valuable Player of the 2019 World Junior A Challenge is #CANEast?? goaltender @DevonLevi33.#WJAC pic.twitter.com/KZjtNBu7ZF — World Junior A Challenge (@HC_WJAC) December 16, 2019

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин. Гости забили в формате «6 на 3» за 62 секунды до окончания третьего периода. В середине встречи Егор Гуськов отразил буллит.

Команда Сергея Голубовича завоевала трофей впервые за 13 лет существования соревнований. Россия — единственная команда на турнире, полностью укомплектованная игроками до 18 лет. Регламент позволяет заявлять игроков до 20 лет.