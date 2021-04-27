Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею.

«Какие же молодцы наши юные хоккеисты! Гордость и слава! Но, это только первая высота! Чтобы взять титул чемпионов мира надо очень сильно постараться! Вперед, парни!» — написал Дмитрий Губерниев.

В первом матче юниорского ЧМ российская команда обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5. Юниорский ЧМ проходит с 27 апреля по 7 мая в США.