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Губерниев — о победе сборной России в матче ЮЧМ-2021 с США: «Гордость и слава»

10:44
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею.

«Какие же молодцы наши юные хоккеисты! Гордость и слава! Но, это только первая высота! Чтобы взять титул чемпионов мира надо очень сильно постараться! Вперед, парни!» — написал Дмитрий Губерниев.

В первом матче юниорского ЧМ российская команда обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5. Юниорский ЧМ проходит с 27 апреля по 7 мая в США.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2111

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