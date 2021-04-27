Губерниев — о победе сборной России в матче ЮЧМ-2021 с США: «Гордость и слава»
10:44
Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею.
«Какие же молодцы наши юные хоккеисты! Гордость и слава! Но, это только первая высота! Чтобы взять титул чемпионов мира надо очень сильно постараться! Вперед, парни!» — написал Дмитрий Губерниев.
В первом матче юниорского ЧМ российская команда обыграла сборную США в овертайме со счетом 7:6. По ходу игры россияне проигрывали со счетом 1:5. Юниорский ЧМ проходит с 27 апреля по 7 мая в США.
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