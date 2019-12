Гол Мухамудуллина, принесший сборной России победу в Мировом Кубке вызова. Видео

Сборная России во втором овертайме обыграла команду Канады (Восток) в финале Мирового Кубка вызова для игроков не старше 18 лет — 2:1. У россиян отличились Павел Тютнев и Шакир Мухамадуллин, забивший на 86-й минуте в большинстве.

With Dovar Tinling in the box, Shakir Mukhamadullin has won the game for Russia.



Russia has taken gold at the #WJAC for the first time ever. pic.twitter.com/brX1prU68T