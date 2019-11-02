Гоголев сделал хет-трик и набрал пять очков в матче юниорской лиги Онтарио

Нападающий «Гельфа» Павел Гоголев сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио против «Су-Сент-Мари» (6:4). Всего на счету 19-летнего россиянина 5 (3+2) очков в этой встрече.

В нынешнем сезоне Гоголев набрал 25 (10+15) баллов в 14 встречах. Нападающий пока не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.