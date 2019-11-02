Гоголев сделал хет-трик и набрал пять очков в матче юниорской лиги Онтарио
17:08
Нападающий «Гельфа» Павел Гоголев сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио против «Су-Сент-Мари» (6:4). Всего на счету 19-летнего россиянина 5 (3+2) очков в этой встрече.
В нынешнем сезоне Гоголев набрал 25 (10+15) баллов в 14 встречах. Нападающий пока не был задрафтован ни одним клубом НХЛ.
Have a night, GoGo ???— OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) November 2, 2019
Hat-trick and a career-high 5?? points from @Pavel_gogolev17 guides @Storm_City to a fourth straight win ? pic.twitter.com/nHjMPGjHzV
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