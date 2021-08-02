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Главный тренер юниорской сборной России оценил игру команды в стартовом матче Кубка Глинки/Гретцки

20:59
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Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов оценил игру команды в стартовом матче Кубка Глинки/Гретцки.

— Сегодня понравилось, что ребята работали и в третьем периоде склонили чашу весов в нашу сторону. Первые два периода очень непростые были, много борьбы. Ребят поздравил и поблагодарил за то, что проявили характер, — цитирует тренера сайт ФХР.

— Нужно сыграть три игры подряд. Победа даст дополнительный импульс?

— Мы не впервые на таком турнире. Такой формат, что права на ошибку нет — в плей-офф выходят две команды из группы. Готовились именно к тому, что будет сложно. Играть матчи подряд готовы.

— Знакомый турнир, но незнакомый стадион. Как условия?

— Условия нормальные. Дворец старый и температура высокая — порядка 18 градусов, это тепло. Мы провели здесь две тренировки и сегодня входили в игру непросто — хоккеистам тяжело дышать. Но они адаптировались. Состояние льда нормальное.

— Что нужно поправить перед завтрашней игрой.

— Нужно продолжать гнуть свою линию. Сегодня это порой получалось, а порой финны поддавливали. У нас есть философия — быть первым номером, и ей нужно соответствовать.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/81088/

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