Главный тренер юниорской сборной России оценил игру команды в стартовом матче Кубка Глинки/Гретцки
Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов оценил игру команды в стартовом матче Кубка Глинки/Гретцки.
— Сегодня понравилось, что ребята работали и в третьем периоде склонили чашу весов в нашу сторону. Первые два периода очень непростые были, много борьбы. Ребят поздравил и поблагодарил за то, что проявили характер, — цитирует тренера сайт ФХР.
— Нужно сыграть три игры подряд. Победа даст дополнительный импульс?
— Мы не впервые на таком турнире. Такой формат, что права на ошибку нет — в плей-офф выходят две команды из группы. Готовились именно к тому, что будет сложно. Играть матчи подряд готовы.
— Знакомый турнир, но незнакомый стадион. Как условия?
— Условия нормальные. Дворец старый и температура высокая — порядка 18 градусов, это тепло. Мы провели здесь две тренировки и сегодня входили в игру непросто — хоккеистам тяжело дышать. Но они адаптировались. Состояние льда нормальное.
— Что нужно поправить перед завтрашней игрой.
— Нужно продолжать гнуть свою линию. Сегодня это порой получалось, а порой финны поддавливали. У нас есть философия — быть первым номером, и ей нужно соответствовать.
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