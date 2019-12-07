Главным тренером сборной U17 назначен Альберт Лещев

Новым главным тренером юниорской сборной России U17 назначен Альберт Лещев, информирует официальный сайт ФХР.

Специалист присоединился к команде на сборе перед Турниром четырех наций в УТЦ «Новогорск». 12 декабря команда отправится в Казань, где с 13 по 15 декабря проведет три матча — со сборными Словакии, Швейцарии и США.

Лещев выступал на позиции нападающего, воспитанник ижевской школы хоккея. В составе сборной России — победитель Кубка Карьяла (2006), Кубка Первого канала (2006). В 2011 году перешел на тренерскую работу, заняв пост старшего тренера «Красная Армия» (МХЛ). Работал в клубах системы ЦСКА, с 2016 года — главный тренер «Красной Армии».

— Эмоции от назначения положительные, — сказал Лещев. — Поработать с лучшими игроками России в этом возрасте — большая честь для меня. Только сегодня увидел команду, это победители недавнего Мирового кубка вызова, команда на ходу. С соперниками по предстоящему Турниру четырех наций пока не успел ознакомиться, но наша скаутская и аналитическая служба покажет видео, у меня будет вся информация. Чего я жду от нашей сборной на турнире? Победы в каждом следующем матче.