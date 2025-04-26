Швеция обыграла Германию в матче юниорского ЧМ

Сборная Швеции победила команду Германии в матче юниорского чемпионата мира — 9:4.

У шведов Якоб Ихс Возняк и Вигго Бьорк оформили дубли, а также по голу забили Ивар Стенберг, Милтон Гастрин, Тео Стокселиус, Морган Андерберг и Виктор Клингселл. Заброшенными шайбами у немецкой команды отметились Максим Шафер, Дастин Виллхофт, Мориц Варнеке и Элиас Шнайдер.

После двух туров шведы набрали 6 очков и лидируют в группе В. Немцы идут на третьей строчке — 2 очка.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Германия U18 — Швеция U18 — 4:9 (0:2, 2:6, 2:1)

Голы: Ихс Возняк — 2 (Стокселиус, Вахлунд), 5:23 — 0:1. Стенберг — 2 (бол., Клингселл, Гастрин), 13:35 — 0:2. Ихс Возняк — 3 (Экберг, Стокселиус), 22:10 — 0:3. Гастрин — 3 (бол., Стенберг, Бумедин), 22:38 — 0:4. Бьорк — 1 (Генборг, Сьестрем), 23:41 — 0:5. Шафер — 3 (бол., Шнайдер, Т. Козе), 24:37 — 1:5. Виллхофт — 1 (бол., Г. Грива, Спат), 31:38 — 2:6. Стокселиус — 1 (Экберг), 31:38 — 2:6. Андерберг — 1 (Йеннершо, Новотны), 31:55 — 2:7. Клингселл — 1 (бол., Экберг, Гастрин), 37:10 — 2:8. Бьорк — 2 (Нильсон, Генборг), 40:16 — 2:9. Варнеке — 1 (Виллхофт), 48:12 — 3:9. Шнайдер — 1 (бол., Левандовски, Хандель), 58:35 — 4:9.

Вратари: Освальд (Кайзер, 40:00) — Гус.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 24 (2+9+13) — 57 (24+25+8).

Судьи: Дуарон, Янг.

26 апреля. Фриско. «Комерика-центр».