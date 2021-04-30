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Четыре гола Мичкова принесли сборной России победу над Германией на ЮЧМ

02:21
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Сборная России разгромила Германию на юниорском чемпионате мира-2021 (6:1). В первом периоде форвард Данила Юров открыл счет. Затем 16-летний нападающий Матвей Мичков оформил покер, а также одну шайбу забросил Илья Квочко. Гол престижа на свой счет записал Конно Корте.

Также в конце второго периода немецкая команда не смогла реализовать буллит.

Сборная России с двумя победами в трех матчах лидирует в группе B. Немецкая команда потерпела все три встрече и замыкает турнирную таблицу.

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