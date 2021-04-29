Финляндия в результативном матче победила Чехию на юниорском ЧМ

Сборная Финляндии в матче группового турнира юниорского чемпионата мира обыграла Чехию со счетом 6:5.

После этого матча финны с 5 очками занимают первое место в группе B, чехи с 3 очками — на третьей строчке. Россия, выступающая в этой группе, с 3 очками на четвертом месте.

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Чехия U18 — Финляндия U18 — 5:6 (2:1, 1:2, 2:3)

29 апреля. Фриско. «Комерика-центр».