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Финляндия — Россия: видеообзор матча полуфинала юниорского чемпионата мира

08:12
6 мая. ЮЧМ. Финляндия — Россия — 5:6. Фото IIHF
6 мая. ЮЧМ. Финляндия — Россия — 5:6. Фото IIHF
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Сборная России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счетом 6:5.

В составе российской команды по дублю оформили Иван Мирошниченко и Никита Чибриков, еще по шайбе забросили Матвей Мичков и Даниил Лазутин.

В финале россияне встретятся с Канадой, которая в полуфинале разгромила Швецию со счетом 8:1. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.

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