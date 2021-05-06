Финляндия — Россия: видеообзор матча полуфинала юниорского чемпионата мира
08:12
Сборная России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграла Финляндию со счетом 6:5.
В составе российской команды по дублю оформили Иван Мирошниченко и Никита Чибриков, еще по шайбе забросили Матвей Мичков и Даниил Лазутин.
В финале россияне встретятся с Канадой, которая в полуфинале разгромила Швецию со счетом 8:1. Матч пройдет 7 мая и начнется в 4:00 мск.
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