Финляндия — Россия: видео голов матча ЮЧМ-2021
01:45
Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в США, со счетом 3:4 Б.
Представляем вашему внимаю видео всех голов встречи.
09:21. Федор Свечков — 0:1
21:25. Саму Салминен — 1:1
24:07. Никита Чибриков — 1:2
37:53. Федор Свечков — 1:3
57:25. Вилле Койвунен — 2:3
58:34. Саму Туомаала — 3:3
Серия буллитов. Вернер Миеттинен — 1:0
Серия буллитов. Вилле Койвунен — 2:0
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