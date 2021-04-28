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Финляндия — Россия: видео голов матча ЮЧМ-2021

01:45
Финляндия — Россия. Фото iihf.com
Финляндия — Россия. Фото iihf.com
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Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в США, со счетом 3:4 Б.

Представляем вашему внимаю видео всех голов встречи.

09:21. Федор Свечков — 0:1

21:25. Саму Салминен — 1:1

24:07. Никита Чибриков — 1:2

37:53. Федор Свечков — 1:3

57:25. Вилле Койвунен — 2:3

58:34. Саму Туомаала — 3:3

Серия буллитов. Вернер Миеттинен — 1:0

Серия буллитов. Вилле Койвунен — 2:0

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