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Финляндия — Россия: россияне ведут после первого периода 1:0

00:38
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В эти минуты сборная России проводит второй матч на юниорском чемпионате мира. После первого периода россияне обыгрывают команду Финляндии со счетом 1:0.

Гол на 10-й минуте с передач Данилы Юрова и Ивана Мирошниченко забил Федор Свечков.

Следить за игрой можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте fhr.ru.

Напомним, что в первом матче ЮЧМ-2021 сборная России обыграла в овертайме США — 7:6.

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