В эти минуты сборная России проводит второй матч на юниорском чемпионате мира. После первого периода россияне обыгрывают команду Финляндии со счетом 1:0.

Гол на 10-й минуте с передач Данилы Юрова и Ивана Мирошниченко забил Федор Свечков.

Russia strikes first! ?

Fyodor Svechkov on @russiahockey's third shot of the game gets the leg up over @leijonat #U18Worlds pic.twitter.com/NaqEjw9J1p — IIHF (@IIHFHockey) April 27, 2021

Следить за игрой можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте fhr.ru.

Напомним, что в первом матче ЮЧМ-2021 сборная России обыграла в овертайме США — 7:6.