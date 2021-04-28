В эти минуты сборная России проводит второй матч на юниорском чемпионате мира. После второго периода россияне обыгрывают команду Финляндии со счетом 3:1.

Саму Салминен сравнял счет на второй минуте периода, но через три минуты Никита Чибриков снова вывел россиян вперед. На 38-й минуте Федор Свечков оформил дубль.

Ну посмотрите же на это! pic.twitter.com/csaQXhK9mL — Хоккей России (@russiahockey) April 27, 2021

Следить за игрой можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте fhr.ru.

Напомним, что в первом матче ЮЧМ-2021 сборная России обыграла в овертайме США — 7:6.