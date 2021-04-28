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Финляндия — Россия: после второго периода россияне ведут 3:1

01:30
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В эти минуты сборная России проводит второй матч на юниорском чемпионате мира. После второго периода россияне обыгрывают команду Финляндии со счетом 3:1.

Саму Салминен сравнял счет на второй минуте периода, но через три минуты Никита Чибриков снова вывел россиян вперед. На 38-й минуте Федор Свечков оформил дубль.

Следить за игрой можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте fhr.ru.

Напомним, что в первом матче ЮЧМ-2021 сборная России обыграла в овертайме США — 7:6.

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