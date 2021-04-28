Россия упустила преимущество в две шайбы и проиграла Финляндии в серии буллитов на ЮЧМ

Сборная России проиграла во втором матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею команде Финляндии в серии буллитов — 3:4. Встреча группы B прошла на стадионе «Комерика-центр» в городе Фриско (США).

Счет на 10-й минуте с передач Данилы Юрова и Ивана Мирошниченко открыл Федор Свечков. Саму Салминен сравнял счет на второй минуте второго периода, но через три минуты Никита Чибриков снова вывел россиян вперед. На 38-й минуте Свечков оформил дубль. На 58-й минуте отличился Вилле Койвунен, а уже через минуту счет сравнял Саму Туомаала.

В овертайме Россия дважды играла в меньшинстве, но выстояла. В серии буллитов финны победили 2:0.

В первом матче ЮЧМ-2021 сборная России обыграла в овертайме США — 7:6.

30 апреля в 00:00 мск россияне сыграют с Германией.

Финляндия — Россия: видео всех голов матча