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25 апреля, 23:39

Финляндия разгромила Норвегию, Канада — Чехию на ЧМ среди юниоров

Руслан Минаев
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Сборная Финляндии разгромила Норвегию в групповом турнире чемпионата мира среди юниоров — 10:2.

В другой игре Канада не оставила шансов Чехии — 8:3.

Финляндия с 9 очками занимает второе (после США) место в турнирной таблице группы В. Норвегия — аутсайдер с 0 очков.

Канада (9) занимает второе место в группе А, отставая от лидера Швеции на 3 очка. Чехия — на 4-й строчке с 4 очками.

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Юниорский чемпионат мира

Группа B

Финляндия U18 — Норвегия U18 — 10:2 (4:1, 4:0, 2:1)

Голы: Киискинен — 2 (Нурми, Кивихарью), 1:09 — 1:0. Леппа — 2 (мен., Елисеев), 6:29 — 2:0. Вайсанен — 1 (Кивихарью, Ярвенти), 12:30 — 3:0. Киискинен — 3 (Кивихарью, Нурми), 14:45 — 4:0. Индергор — 1 (бол., Сетре, Мир), 15:54 — 4:1. Мухонен — 1 (Хюннинен, Киискинен), 30:30 — 5:1. Ярвенти — 2, 31:23 — 6:1. Халттунен — 4 (Вайсанен), 32:49 — 7:1. Кумпулайнен — 3 (бол., Халттунен, Йокинен), 39:46 — 8:1. Гранат — 1 (мен., Бьорнсгор), 44:35 — 8:2. Халттунен — 5 (бол., Кивихарью, Кумпулайнен), 55:18 — 9:2. Хелениус — 2 (Халттунен, Кангас), 58:34 — 10:2.

Вратари: Вали — Бьорнсгор.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (11+14+13) — 15 (6+3+6).

Судьи: Кольмюллер, Пильны.

25 апреля. Базель. St. Jakobshalle. 831 зритель.

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