Филатов: «Сборной России в матче с Чехией нужно отталкиваться от своей игры»

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов прокомментировал победу над Швейцарией (9:2) на Кубке Глинки/Гретцки.

«Да, мы забросили девять шайб — и мы играем ради радости болельщиков, это хорошо. Но я больше думаю о том, что в конце пропустили две шайбы — расслабились. Сказали ребятам о наших опасениях в раздевалке. Расслабятся ли игроки? Это наша тренерская задача — сделать так, чтобы этого не произошло.

Завтра в матче с Чехией нам нужно отталкиваться от своей игры, соблюдать дисциплину, выполнять игровое задание. И не удаляться. Останемся с тренерским штабом на арене, чтобы посмотреть матч чехов с финнами», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

Завтра, 4 августа, сборная России сыграет с Чехией. После группового этапа четыре лучшие команды турнира сыграют в полуфиналах (6 августа), а затем состоятся медальные игры (7 августа).