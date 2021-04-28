Фантастический сэйв российского вратаря Иванова на ЮЧМ. Видео
02:16
Голкипер сборной России Сергей Иванов отметился эффектным сэйвом в матче юниорского чемпионата мира против Финляндии. В середине третьего периода при счете 3:1 в пользу россиян он не позволил сопернику сократить отставание.
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