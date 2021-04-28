Фантастический сэйв российского вратаря Иванова на ЮЧМ. Видео

Голкипер сборной России Сергей Иванов отметился эффектным сэйвом в матче юниорского чемпионата мира против Финляндии. В середине третьего периода при счете 3:1 в пользу россиян он не позволил сопернику сократить отставание.

?? Sergei Ivanov (#2022NHLDraft) with the save of the tournament thus far to rob Team Finland from scoring on the power play!https://t.co/zhzmaG9CDG pic.twitter.com/7yzDjGHVWy — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021