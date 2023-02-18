Детский тренер рассказал об организации турнира Sirius Sochi Cup

Старший тренер ДЮСШ «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского Игорь Мещеряков прокомментировал «СЭ» участие команды в традиционном детском турнире Sirius Sochi Cup-2023 и рассказал об организации соревнований.

— Такой организации я не видел ни на одном турнире. Мы живем в хороших условиях, питаемся качественной едой. Это важно для ребенка. Дети получают серьезную нагрузку и могут отдыхать. Отмечу, что на турнире мы получаем много матчей. Ведь на Камчатке нам не хватает практики — мы играем между собой. Другой момент: мы хотим вывезти детей со снегов зимой. В этом году нам немного не повезло с погодой. А год назад во время турнира была плюсовая температура, солнце, зеленая трава. Возможно, даже хорошо, что на этот турнир не приезжают топовые команды. Мы играем с командами своего уровня — против школ, которые испытывают подобные проблемы с набором детей, — отметил Игорь Мещеряков.

Sirius Sochi Cup-2023 проходит в Сочи с 15 по 21 февраля. Победителями двух прошлых турниров — в 2021 и 2022 годах — стали хоккеисты ДЮСШ ХК «Сочи-1».