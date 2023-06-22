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Сегодня, 21:17

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров в 2025 году пройдет в Канаде

Мария Гусева
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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров в 2025 году пройдет в Канаде, сообщается на сайте федерации хоккея Канады (Hockey Canada).

«Мы не можем дождаться, когда болельщики по всей Канаде и во всем мире смогут лично испытать праздник хоккея», — цитирует Hockey Canada главного операционного директора организации Пэта Маклафлина.

Турнир будет проходить с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Домашняя арена клуба НХЛ «Оттава», вмещающая 18 652 зрителей, станет основным местом проведения соревнований и примет 17 матчей, включая полуфиналы, а также матчи за бронзу и золото. Дополнительные 14 игр пройдут на домашней арене «Онтарио» TD Place, которая может принять около 9000 болельщиков.

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