Чехия обыграла Германию на юниорском ЧМ
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Сборная Чехии выиграла у Германии в матче юниорского чемпионата мира (3:1). У чехов голами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Гол престижа на свой счет записал Янник Проске.
Следующим соперником Чехии будет Финляндия (29 апреля), а Германия сыграет с США (28 апреля).
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