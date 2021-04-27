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Чехия обыграла Германию на юниорском ЧМ

02:32
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Сборная Чехии выиграла у Германии в матче юниорского чемпионата мира (3:1). У чехов голами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Гол престижа на свой счет записал Янник Проске.

Следующим соперником Чехии будет Финляндия (29 апреля), а Германия сыграет с США (28 апреля).

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