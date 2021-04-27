Чехия обыграла Германию на юниорском ЧМ

Сборная Чехии выиграла у Германии в матче юниорского чемпионата мира (3:1). У чехов голами отметились Лукаш Паер, Габриэль Штурц и Мартин Рышавы. Гол престижа на свой счет записал Янник Проске.

Следующим соперником Чехии будет Финляндия (29 апреля), а Германия сыграет с США (28 апреля).