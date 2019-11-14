Главный тренер молодежной сборной Владимир Брагин отметил, что

его команда уступила сборной Западной хоккейной лиги Онтарио на CIBC Canada Russia Series 2019 (1:2 ОТ) из-за нехватки сил.

— В концовке не хватило сил, это было заметно, — цитирует ФХР Брагина. — Вообще, сегодня были хорошие голевые шансы, но нужна реализация — одного гола для победы маловато. Качеством игры я доволен, но повторюсь — не хватило сил против свежего противника, тем более почти весь день накануне провели в дороге.

Завтра решающий матч — нужно выигрывать в основное время. И самое главное сейчас: как следует восстановить игроков.

Заключительный матч Суперсерии состоится 15 ноября. Счет в серии — 2-3.