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Безумная статистика, который бы позавидовал даже Овечкин. Русский суперталант нанес 35 бросков за три матча

19:46

Российский форвард Матвей Мичков набрал 8 (5+3) очков в матчах Турнира четырех наций, в котором наша сборная U-16 обыграла финнов (6:3), чехов (9:2) и шведов (2:1 Б).

Самая поразительная статистика — это общее число бросков в створ форварда «Локомотива». За три игры на счету 15-летнего нападающий 35 (!) попаданий. Ни у кого из конкурентов нет более 16 бросков в створ.

Юниоры: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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