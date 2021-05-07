Бадюков считает, что юниорская сборная России будет претендовать на золото следующего ЧМ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» игру российской сборной в финале юниорского чемпионата мира-2021 по хоккею против Канады (3:5).

«Мне очень понравилась игра, особенно ее начало. Довольно смело пошли вперед и открыли счет. Первый период сыграли неплохо, второй еще лучше. Канадцы, конечно, показали свое мастерство этой шайбой под перекладину. Это был решающий момент. Против таких бросков нет приема. Было понятно, что канадцы после нее будут играть на удержание», — сказал Бадюков «СЭ».

Также Бадюков считает, что в следующем году юниорская сборная будет претендовать на золото.

«Это классное поколение. Сильнейшее за последние лет десять. Для нас было важно выиграть этот чемпионат, давно не выигрывали именно юниорский турнир. Хотелось бы сказать спасибо ребятам и тренерскому штабу! Они заставили многих смотреть ночью хоккей. Я думаю, что в следующем году эта команда будет готова к золоту. Мы видим, что при должном подходе возможно все. У нашей сборной очень интересный, смотрибельный хоккей. На следующем чемпионате мира все будет также», — добавил Бадюков.

7 мая сборная России потерпела поражение от канадцев в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян шайбы забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Владимир Пушкарев)