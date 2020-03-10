Аскаров вошел в расширенный состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) приступила к учебно-тренировочному сбору перед юниорским чемпионатом мира-2020, сообщает официальный сайт ФХР.

Из российских клубов для участия в сборе вызваны:

Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-1946»), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»).

Защитники: Кирилл Ващилин («Динамо»), Артем Грушников, Даниил Кузьмин (оба — «Красная Армия»), Алексей Егоров («Спартак»), Филат Зотов («Русские витязи»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Арсений Коромыслов («СКА-Варяги»), Владислав Лукашевич, Роман Романов (оба — «Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»).

Нападающие: Александр Агапов («Дизель»), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо» Сакнт-Петербург), Семен Демидов («Русские витязи»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев (все — «Динамо» М), Дмитрий Зуган, Прохор Полтапов (оба — «Красная Армия»), Дмитрий Овчинников («Сибирские снайперы»), Александр Пашин («Толпар»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Павел Тютнев, Еремей Шумилин (оба — «Локомотив»).

По результатам плей-офф юниорских североамериканских лиг к сборной в США могут присоединиться следующие игроки — защитники Кирилл Стеклов («Лондон Найтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм») и Ян Кузнецов (Университет Коннектикута) и нападающие Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс») и Василий Пономарев («Шоуиниган Катарактс»).

Сборная стартует на юниорском чемпионате мира 16 апреля матчем против сборной США.