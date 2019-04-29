Стали известны лауреаты юниорского чемпионата мира в Швеции, информирует официальный сайт ИИХФ.

Лучшим вратарем признан голкипер сборной России Ярослав Аскаров. Он попал в символическую сборную вместе с партнером по команде нападающим Родионом Амировым.

Также в команду попали защитники Филип Броберг (Швеция), Кэм Йорк, нападающие Кол Кауфилд и Джек Хьюз (все – США).

Кауфилд признан самым ценным игроком турнира и лучшим форвардом. Он забросил 14 шайб и повторив рекорд Александра Овечкина, установленный в 2002 году.

Лучшим защитником стал Броберг.