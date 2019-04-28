Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников​ сказал, что игроки юниорской сборной России заслужили выхода в финал проходящего в Швеции мирового первенства. В полуфинале команда обыграла США по буллитам - 3:2.

– Ребята молодцы. Матч я смотрел и прекрасно понимаю, сколько сил ребята отдали этой победе. Удивили меня комментаторы, которые сказали, что в игре с американцами ловить нечего. Так нельзя – они ведь не по-дружески между собой общаются, а комментируют матч на всю страну. Очень давно сборная России не выходила в финал, будем верить, что и с хозяевами исход матча будет в нашу пользу.

Но, в любом случае это лучший результат за десять последних чемпионатов мира. А это значит, что начинает приносить свои плоды специальная программа подготовки. Именно за счет правильной подготовки, аналитики, тактики удалось сдержать соперника. Американцы на этом уровне всегда выступают успешно – семь побед в десяти последних чемпионатах мира – это как раз и подтверждают. В нашей команде нет звезд, но есть сплоченный коллектив, который способен добиваться многого. (Евгений Белоусов)