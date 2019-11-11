Александр Кожевников: «Наши юниоры выиграли Кубок Вызова второй год подряд. Это будущие звезды»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвел итог выступления сборных команд во время перерыва на международные матчи.

— Во-первых, хотел бы поздравить нашу юниорскую сборную, ее тренерский штаб с победой в столь престижном соревновании. Кубок Вызова, это, по сути, неофициальный чемпионат мира среди ребят до 17 лет. Все участники были в сильнейших составах, причем победили наши юниоры второй год подряд. Уверен, что из того состава многие станут звездами, доберутся и до КХЛ, и до национальной сборной.

Что же касается выступления на Кубке «Карьяла», то задачи кровь из носа выиграть этап Евротура у нашей команды не было. Тренерский штаб сборной пригласил многих новых ребят, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть в национальной команде. Всех проверили, на всех посмотрели, определенные выводы сделали. Командная игра оставляет желать лучшего, не так как хотелось бы провели турнир вратари, оборона допускала много ошибок, а на таком уровне любая ошибка используется соперником. Чувствовалась нехватка опыта у многих игроков, хоккеисты долго притирались друг к другу, порой не хватало взаимопонимания и хладнокровия. Тем не менее, расстраиваться из-за третьего места не стоит. Игроки получили опыт выступления за национальную сборную на международном турнире.