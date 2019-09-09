28 игроков вызваны в юниорскую сборную России

ФХР опубликовал список из 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России. Сбор стартует 10 сентября в Новогорске. 16 сентября команда отправится в Латвию, где проведет два товарищеских матча с местной сборной. Встречи пройдут 17 и 19 сентября на «Арене Рига» и «Вольво Арене» соответственно.

Вратари: Егор Гуськов («Локо-Юниор»), Максим Моторыгин («Динамо»), Кирилл Самсонов (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Ващилин, Глеб Иванов (оба — «Динамо»), Алексей Егоров («Спартак»), Филат Зотов («Витязь»), Семен Буйван, Андрей Гусев (оба — «Стальные лисы»), Сергей Косовец («Липецк»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Александр Любчич («Ирбис»), Артем Мурылев («Омские Ястребы»).

Нападающие: Александр Агапов («Дизелист»), Тимур Ахунов («Локо»), Денис Баранов («Стальные лисы»), Роман Дарьин, Никита Огнев, Даниэль Усманов (все — «Атлант»), Артем Дидковский («Омские Ястребы»), Александр Квартальнов, Даниил Авершин (оба — «Спартак»), Александр Кисаков, Даниил Лазутин, Никита Чибриков (все — «Динамо»), Максим Кровяков («СКА-1946»), Дмитрий Овчинников («Сибирские снайперы»), Тигран Ярулин («Белые медведи»).