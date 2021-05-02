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16-летний Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира ЮЧМ-2021

08:42
Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира ЮЧМ-2021. Фото IIHF
Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира ЮЧМ-2021. Фото IIHF
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На юниорском чемпионате мира-2021 завершился групповой турнир. Сборная России вышла в плей-офф со второго места и в 1/4 финала сыграет против команды Белоруссии.

Нападающий российской сборной 16-летний Матвей Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром группового турнира. Молодой россиянин за четыре матча забросил 9 шайб и набрал 11 очков.

Отметим, что россияне заняли всю тройку лучших бомбардиров группового раунда: на втором матче Никита Чибриков (2+8), на третьей строчке — Данила Юров (3+6).

Расписание и время проведения матчей 1/4 финала ЮЧМ-2021 можно посмотреть здесь

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