105 очков в 25 матчах! Статистика 15-летнего русского таланта за гранью реальности

Нападающий «Локомотива» Матвей Мичков набрал 105 (67+38) очков в 25 матчах открытого чемпионата Москвы среди хоккеистов 2004 года рождения.

Он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом турнира: во всех номинациях второе место занимает нападающий ЦСКА Кирилл Долженков, который почти в два раза отстает от ярославского бомбардира — у него 56 (26+30) очков. Напомним, что в январе 15-летний Мичков стал лучшим бомбардиром победной для сборной России юношеской Олимпиады.