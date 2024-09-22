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Ягр остановил время. Великий чех забивает на высшем уровне в 52 года!

52-летний Ягр планирует завершить карьеру в конце сезона
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Яромир Ягр
Яромир Ягр.
Фото ХК «Кладно»
Яромир Ягр набрал 2 (1+1) очка в двух матчах за «Кладно» в чешской Экстралиге.

Нестареющий гений, миллионер, плейбой — все это можно сказать про Яромира Ягра, который продолжает удивлять невероятным здоровьем и страстью к хоккею. Великому чешскому нападающему в феврале исполнилось 52 года, но почтенный для профессионального спорта возраст не мешает играть в Экстралиге и набирать очки. Ягр — уникальный человек. Яромир играет в клубе «Кладно», которым сам же и владеет. История команды любопытна тем, что, когда легендарный хоккеист зашел как играющий руководитель, «Кладно» выступал во втором дивизионе, но Ягр вывел родной клуб в элиту.

Каждой хоккейной эпохе соответствуют свои герои. Время, когда праймовый Ягр разрывал НХЛ, осталось на рубеже XX и XXI веков. Яромир набирал немыслимое количество очков (личный рекорд — 149 за «Питтсбург» в сезоне-1995/96), выигрывал индивидуальные призы и дважды завоевал Кубок Стэнли. С момента дебюта за «Пингвинз» прошло 34 года, но чех до сих пор в игре и по-прежнему приводит в восторг своими действиями на льду. В прошлом сезоне Ягр не провел и половины матчей чемпионата. Сейчас же 52-летний форвард появился уже в двух играх и набрал два очка: забил гол и сделал передачу.

Шайба ветерана в последнем матче против «Спарты» стала победной. Яромир выходил в звене с 23-летним Матьясом Филипом и 22-летним Яромиром Рытликом. На двоих им меньше лет, чем легендарному партнеру по тройке. Статистический гигант Eliteprospects уже посчитал, что если Ягр отыграет все матчи в сезоне, при нынешнем темпе результативности он наберет 52 очка. В этом, конечно, стоит уловить добрую иронию. Каким бы всемогущим ни казался чех, здоровье в 52 года вряд ли позволит провести полноценную регулярку. Насиловать организм нет смысла, когда в составе хватает игроков помоложе.

Нынешний сезон — 37-й в богатой игровой карьере Ягра. И, скорее всего, последний. По крайней мере, так коллегам из «Матч ТВ» заявил бывший агент чешского нападающего Ярослав Зидек.

Хоккеист Яромир Ягр
Фото ХК «Кладно»

— Яромир очень любит хоккей. У него очень хорошее здоровье и нет никаких проблем с дисциплиной. Именно за счет этого он продолжает карьеру. Сейчас он самый возрастной спортсмен, который играет в хоккей. Перед матчем с «Пардубице» Яромир официально объявил, что этот сезон станет для него последним в карьере, — отметил Зидек.

Зная страсть к хоккею и азартность Ягра, не стоит исключать, что чех еще передумает и останется в команде. Яромир уже превзошел легендарного канадца Горди Хоу, который играл в НХЛ до 52 лет и 11 дней. Чешский чемпионат уступает по уровню сильнейшей лиге планеты, но все равно считается конкурентным. Это не румынская лига и не чемпионат Эмиратов, куда уезжают доигрывать некоторые ветераны. Но даже если Яромир закончит следующей весной, его хоккейный путь останется примером для вдохновения на долгие годы.

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Ягр для Чехии — больше чем титулованный хоккеист. Это спортсмен, остановивший время и перешагнувший из эпохи в эпоху. Партнеры по «Кладно» Филип и Рытлик еще не родились, когда Яромир ставил на уши НХЛ и выиграл первый Кубок Стэнли с «Питтсбургом». Только представьте, каково это — выходить на лед с человеком, который был и остается кумиром для тысяч чешских мальчишек. Насыщенная карьера Ягра достойна экранизации. Для Чехии (и не только) этот фильм станет великой спортивной картиной.

Яромир Ягр
Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
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