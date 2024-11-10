Биография Яромира Ягра: 37 сезонов и 13 команд великого чешского форварда

История главного хоккейного долгожителя.

Яромир Ягр

Дата рождения: 15 февраля 1972 года

Место рождения: Кладно, Чехословакия

Гражданство: Чехия

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Рост: 191 см

Игровой номер: 68

Детство и начало карьеры Ягра

Яромир Ягр родился в Чехословакии в городе Кладно — недалеко от нынешней столицы Чехии Праги. Отец игрока, Яромир Ягр-старший, тоже играл в хоккей, а позже стал президентом местной команды «Кладно». В академии этого клуба начал свой путь будущий легендарный хоккеист.

Юный Яромир жил на ферме и много работал. Также он улучшал физическую форму и делал по тысяче приседаний в день.

В 12 лет Ягр уже выступал за команду игроков до 18 лет, а в 14 — до 20 лет. В сезоне-1988/89 Яромир дебютировал во взрослой команде в чехословацкой хоккейной лиге и набрал 6 (3+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата и 12 (5+7) в 10 играх за сохранение места в турнире.

В сезоне-1989/90 у Ягра было 50 (22+28) очков в 42 матчах регулярного чемпионата и 13 (3+10) баллов в 24 играх плей-офф, а клуб дошел до полуфинала.

Форвард «Питтсбурга» Яромир Ягр в 2000 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Дебют Ягра в НХЛ и два Кубка Стэнли с «Питтсбургом»

«Питтсбург» задрафтовал Ягра под пятым номером в 1990 году. Яромир переехал в США и в дебютном сезоне выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии «Пингвинз» со счетом 4-2 победили «Норт Старз» — команду из Миннесоты, которая позже переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз». В сезоне-1991/92 «Пингвины» во второй раз подряд стали чемпионами, победив в финале «Чикаго Блэкхокс» (4-0).

Яромир стал яркой звездой клуба из Питтсбурга, в котором доминировал легендарный центрфорвард Марио Лемье. В дебютном сезоне чех набрал 57 (27+30) очков в 80 матчах регулярного чемпионата и 13 (3+10) в 24 играх плей-офф. На следующий год у него было 69 (32+37) очков в 70 матчах регулярки, 24 (11+13) в 21 игре Кубка Стэнли.

В 1994 году на время локаута в НХЛ Ягр ненадолго уехал в Европу. Он сыграл за родной клуб в чешской лиге, а затем провел несколько матчей за итальянский «Больцано» и помог команде выиграть альпенлигу. Также Яромир принял участие в одном матче за «Шалькер Хайе» во второй немецкой бундеслиге, забросив одну шайбу и отдав 10 результативных передач. В сокращенном сезоне НХЛ-1994/95 нападающий набрал 70 (32+38) очков в 48 матчах регулярного чемпионата и впервые получил приз «Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру лиги, а также 15 (10+5) очков в 12 играх плей-офф.

Сезон-1995/96 стал самым результативным в карьере Ягра — 149 (62+87) очков в 82 матчах регулярки и 23 (11+12) в 18 играх плей-офф, однако нападающий не стал лучшим бомбардиром лиги и уступил этот статус Лемье. С сезона-1997/98 по 2000/01 год Яромир неизменно выигрывал «Арт Росс Трофи» и трижды был лучшим ассистентом, набирая 102 (35+67), 127 (44+83), 96 (42+54) и 121 (52+69) очко соответственно. В 1999-м чех впервые получил два главных индивидуальных приза НХЛ — «Харт Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд» самому ценному и выдающемуся хоккеисту сезона по версии журналистов и профсоюза игроков. В 2000-м он снова взял «Лестер Пирсон Эворд», а в декабре преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» Яромир Ягр в 2001 году. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Уход Ягра из «Питтсбурга»

В 2001 году испытывавший финансовые трудности «Питтсбург» обменял Ягра в «Вашингтон». В феврале 2003 года Яромир забросил 500-ю шайбу в НХЛ. Тем не менее в «Кэпиталз» статистика нападающего ухудшилась, а столичный клуб лишь один раз за три сезона вышел в плей-офф, и в январе 2004-го чешский игрок был обменян в «Рейнджерс».

Ягр провел четыре сезона в составе легендарного клуба из Нью-Йорка. Наиболее результативным стал регулярный чемпионат-2005/06, когда нападающий набрал 123 (54+69) очка в 82 матчах. Команда вышла в плей-офф впервые с 1997 года и уступила в первом раунде, а Яромир отметился одной передачей в трех играх.

Яромир Ягр после прилета в Россию в ноябре 2004 года. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Игра Ягра в России

Локаутный сезон-2004/05 Ягр начал в составе родного «Кладно», а затем перешел в омский «Авангард». В составе сибирского клуба форвард набрал 38 (16+22) очков в 32 матчах регулярного чемпионата суперлиги, 14 (4+10) баллов в 11 играх плей-офф и дошел до полуфинала. Также он помог «ястребам» выиграть Кубок европейских чемпионов, забросив победную шайбу в овертайме финальной игры с финским «Кярпятом».

После окончания контракта с «Рейнджерс» в 2008 году Ягр вернулся в Россию и выступал за омичей еще три года. Чешский форвард стал одной из звезд ранней КХЛ и был капитаном команды легионеров в противостоянии с командой Алексея Яшина на первом Матче звезд лиги на Красной площади в январе 2009-го. Также хоккеист запомнился словами в проморолике, что выиграть Кубок Гагарина вскоре будет так же престижно, как Кубок Стэнли.

В сезоне-2008/09 Яромир набрал 53 (25+28) очка в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) в девяти играх плей-офф, в сезоне-2009/10 — 42 (22+20) очка в 51 матче регулярного чемпионата и 2 (1+1) в трех играх плей-офф, а в сезоне-2010/11 — 50 (19+31) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 9 (2+7) в 14 играх плей-офф. Кубок Гагарина так и не покорился «ястребам» вместе с чехом.

Яромир Ягр празднует победу «Авангарда» в финале Кубка европейских чемпионов с «Кэрпэт» в Санкт-Петербурге 16 января 2005 года. Фото Вячеслав Евдокимов, архив «СЭ»

Возвращение Ягра в НХЛ

В 2011 году 39-летний Ягр вернулся в НХЛ и провел один сезон в составе «Филадельфии». В регулярном чемпионате ветеран набрал 54 (19+35) очка в 73 матчах, в плей-офф — 8 (1+7) в 11 играх.

В сезон-2012/13 Яромир выступал в трех клубах. Сначала из-за локаута в НХЛ форвард вновь играл за «Кладно». После начала регулярного чемпионата в Северной Америке чех перешел в «Даллас», в составе которого отдал 1000-й голевой пас в лиге. Из «Старз» нападающий был обменян в «Бостон», с которым дошел до финала Кубка Стэнли. В этом плей-офф хоккеист набрал 10 очков (все — за счет передач) в 22 матчах.

Сезон-2013/14 Ягр полностью провел в «Нью-Джерси», а в концовке следующего регулярного чемпионата перешел во «Флориду». С «Пантерз» чешский форвард один раз из трех попыток вышел в плей-офф, а также получил «Билл Мастертон Трофи» в 2016 году за высокий уровень мастерства и преданность хоккею.

Последним клубом Яромира в НХЛ стал «Калгари», в составе которого 45-летний ветеран провел 22 матча с 7 (1+6) очками в регулярном чемпионате-2017/18.

За карьеру Ягр сыграл в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко. Он занимает второе место в истории по количеству очков, четвертое — по заброшенным шайбам и проведенным матчам и пятое — по числу голевых передач. В Кубке Стэнли у чеха — 208 матчей с 201 (78+123) очком.

Форвард «Калгари» Яромир Ягр в 2017 году. Фото Global Look Press

Ягр на родине

В 2011 году «Кладно» был близок к расформированию из-за финансовых трудностей, связанных с потерей главного спонсора. Тогда Ягр спас родной клуб, выкупив 70 процентов акций, и с тех пор стал участвовать в его управлении. Когда хоккеист через шесть лет вернулся на родину, команда выступала во второй по значимости лиге страны.

В сезоне-2018/19 изредка выходивший на лед Яромир со второй попытки помог «Кладно» вернуться в высшую лигу. Легендарный форвард отметился голом и тремя результативными передачами в четырех матчах регулярного чемпионата, а затем набрал 5 (2+3) очков в восьми матчах плей-офф и 13 (10+3) в 11 играх переходного турнира.

«Кладно» не смог закрепиться в высшей лиге и вылетел в первую лигу в сезоне-2019/20, но спустя год вновь вернулся в элиту. Ягр регулярно выходил на лед в экстралиге, а его клуб не пропускал плей-офф. После сезона-2024/25 великий форвард все же может закончить карьеру.

Яромир Ягр и Марио Лемье на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Фото Getty Images

Игра Ягра за сборную Чехии

Ягр начал выступления на международном уровне за сборную Чехословакии. Он выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира-1989 и бронзовую медаль молодежного ЧМ-1990. На этом турнире с молодежкой форвард набрал 18 (5+13) очков в семи матчах.

Первый чемпионат мира с Ягром в составе сборная Чехословакии в 1990 году завершила на третьем месте. На этом турнире у нападающего — 5 (3+2) очков в 10 играх. В 1991-м чехи стали шестыми на Кубке Канады.

Позднее Яромир выступал за сборную Чехии, проведя в ее составе девять чемпионатов мира и пять Олимпийских игр.

В 1998 году Ягр выиграл с национальной командой олимпийский турнир в Нагано, набрав 5 (1+4) очков в шести матчах. В финале Олимпиады Чехия победила сборную России после единственного гола (1:0).

В 2005 году Яромир стал чемпионом мира и набрал 9 (2+7) очков в восьми играх турнира в Инсбруке и Вене. Форвард вошел в Тройной золотой клуб как хоккеист, выигравший Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира.

В 2006 году Чехия завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Турине. У нападающего — 7 (2+5) очков в восьми матчах турнира.

В 2010 году Ягр вновь выиграл с Чехией чемпионат мира, набрав 7 (3+4) очков в девяти играх. В финале в Кельне чешская команда победила сборную России и прервала ее беспроигрышную серию на первенствах планеты, которая длилась с бронзового матча в 2007 году. На следующем чемпионате Чехия заняла третье место, а Яромир был признан лучшим нападающим турнира в словацких Братиславе и Кошице с 9 (5+4) очками в девяти матчах.

Последним крупным турниром за сборную для Ягра стал домашний чемпионат мира 2015 года. На нем 43-летний хоккеист набрал 9 (6+3) очков в 10 матчах и был признан самым ценным игроком турнира в Праге и Остраве, а хозяева заняли четвертое место.

Яромир Ягр с кубком чемпиона мира в 2005 году. Фото Global Look Press

Достижения Яромира Ягра

На клубном уровне

Обладатель Кубка Стэнли (2): 1991, 1992

Обладатель Приза принца Уэльского победителю Восточной конференции (3): 1991, 1992, 2013

Победитель Кубка европейских чемпионов: 2005

Обладатель Кубка континента победителю регулярного чемпионата КХЛ: 2011

Чемпион альпенлиги: 1994

Со сборной

Олимпийский чемпион: 1998

Бронзовый призер Олимпийских игр: 2006

Чемпион мира (2): 2005, 2010

Бронзовый призер чемпионата мира (2): 1990, 2011

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира: 1990

Личные

«Харт Мемориал Трофи»: 1999

«Лестер Пирс Эворд» (3): 1999, 2000, 2006

«Арт Росс Трофи» (5): 1995, 1998-2001

«Билл Мастертон Мемориал Трофи»: 2016

Участник Матча звезд НХЛ (10): 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2016

Участник Матча звезд КХЛ (3): 2009, 2010, 2011

Самый ценный игрок чемпионата мира: 2015

Лучший нападающий чемпионата мира: 2011

Хоккеист года в Чехии (12): 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005-2008, 2011, 2014, 2016

Спортсмен года в Чехии: 2005

Член Зала славы ИИХФ

Яромир Ягр на чемпионате мира в 2015 году. Фото Global Look Press

Сколько зарабатывал Ягр

За карьеру в НХЛ Ягр заработал около 128 миллионов долларов США. За время игры в России с 2008 по 2011 год, по разным оценкам, чешский форвард получил от 21 до 33,5 миллиона долларов.

Яромир Ягр и Вероника Копрживова на международном кинофестивале в Карловых Варах в 2016 году. Фото Getty Images

Личная жизнь Ягра

С 1996 по 1999 год Ягр встречался с вице-мисс Чехии Ивой Кубелковой. Позже у него были непродолжительные романы с телеведущими Николь Ленертовой и Лючией Борховой. Также некоторое время Яромир встречался с мисс Словакия-1999 Андреа Вересовой.

В 2007 году у Ягра начались отношения с 21-летней моделью Инной Пугайковой, которые продлились более шести лет. С 2015 по 2019 год парой хоккеиста была модель Вероника Копрживова, которая младше его на 19 лет. Известно, что в 2024-м Ягр встречается с моделью Доминикой Бранишовой, которая младше его на 22 года.

В 2015 году 18-летняя модель Катерина Проважникова сделала фото в постели с Ягром и потребовала у игрока 2000 долларов за молчание. Яромир отказался платить, и фото попало в Сеть.

Ягр является противником коммунизма. Он взял 68-й номер в память о событиях Пражской весны 1968 года, приведших к вводу войск СССР в Чехословакию.

«Не скрою, в свое время я открыто заявлял о том, что не люблю Советский Союз и не согласен с существующим там режимом. Но это было связано с объективными причинами. В 1968 году после известных событий оба моих деда были отправлены в тюрьму как противники коллективизации. За годы заключения они заработали по целому букету болезней, которые впоследствии стали причиной их смерти. Единственный положительный момент во всем этом — встреча моих родителей, которые познакомились у дверей тюрьмы, куда приносили передачи для своих отцов», — рассказывал Ягр в интервью «АиФ».

Политические взгляды Ягра не влияют на его отношение к России. Напротив, он неоднократно подчеркивал уважение к стране, в которой играл несколько лет. Нападающий рассказывал, что пришел к православной вере в России и называл себя русским ортодоксом.

«Переезд в Россию помог мне прийти к религии. Это помогло мне стать лучше как личности.

Верить в Бога в другой стране — это немного не то, что в России. Это иное. Я не говорю, что над тобой будут смеяться. Но тебе на самом деле не слишком-то поверят. И если я верую, то скрываю это от окружающих. Но я научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать. И это мне очень помогло. Ты можешь показывать свою любовь к религии везде — не только в церкви, но и в раздевалке, на улице. Никто не будет тебя за это винить. Наоборот, в России принято показывать свою веру другим людям, и это нормально», — говорил хоккеист в интервью «Матч ТВ».

На рубеже веков Ягр пристрастился к азартным играм и торговле акциями. Нападающий справился с недугом к 2003 году, выплатив долги, которые составили почти миллион долларов.

Яромир Ягр в 2020 году. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причины хоккейного долголетия Ягра

Ягр уделяет пристальное внимание физической форме. Летом 2024 года он сбросил около 10 кг веса и впервые в карьере нанял личного тренера по фитнесу.

Нападающий продуктивно восстанавливается после матчей: каждое утро принимает холодный душ, регулярно ходит на массаж, а также проводит сеансы в криосауне — игрок соприкасается с газом, охлажденным до минус 117 градусов по Цельсию, такая процедура помогает ему улучшить гибкость. Хоккеист отказался от сладкого, старается свести к минимуму употребление мяса и не пьет алкоголь.

Перед тренировками Ягр медитирует и стремится не тратить внутренние силы на лишние эмоции. Хоккеист рассказывал, что источниками энергии для него являются любовь к своему делу и вера в Бога.

Соцсети Яромира Ягра

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ