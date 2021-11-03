Трагическая смерть 24-летнего хоккеиста. Он потерял сознание на льду и умер в больнице

Борис Садецки выступал в КХЛ за «Слован» и даже забивал самый красивый гол недели.

Трагичные новости поступили из Словакии. Вечером 3 ноября скончался экс-форвард «Слована» Борис Садецки, выступавший в сезоне-2021/22 за «Братиславу Кэпиталз» из австрийской лиги ICEHL. 24-летний нападающий в пятничном матче против «Дорнбирна» внезапно упал на лед, потеряв сознание. Медики оказали хоккеисту экстренную помощь. Затем Бориса доставили в реанимацию одной из местных больниц.

Спустя некоторое время самочувствие хоккеиста прокомментировал президент «Братиславы» Иво Журкович, слова которого передает издание krone.at. Функционер успокоил болельщиков, заявив, что Садецки находится под наблюдением врачей, а его состояние оценивается как стабильное. К сожалению, благоприятные прогнозы не подтвердились. 3 ноября Борис скончался в больнице.

«С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки, — говорится в Instagram-аккаунте «Братиславы Кэпиталз». — Мы выражаем наши глубокие искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы не будем раскрывать дополнительную информацию в настоящее время до консультаций с семьей Бориса».

Борис не считался на родине большим талантом, но мастерством явно не был обделен. Всю карьеру, начиная с юниорского уровня до последнего сезона в «Братиславе», Садецки провел в словацких клубах. Нападающий — воспитанник «Дуклы» из города Тренчин. Местная школа вырастила таких легенд мирового хоккея, как Здено Хара, Мариан Габорик, Марцел Хосса, Андрей Мезарош. Борис сам родился в Тренчине, поэтому неудивительно, что он решил связать жизнь с хоккеем.

Вместе со сборной Словакии Садецки съездил на два молодежных и один юниорский чемпионат мира, где тренеры выбрали его ассистентом капитана. Забить у Бориса не получалось, зато на МЧМ-17 он оформил три голевые передачи. Осенью 2016 года перспективного форварда пригласили в «Слован», который тогда еще выступал в КХЛ. И в истории сильнейшей европейской лиги Борис оставил значимый след.

Гол Садецки признали лучшим в регулярном чемпионате-2017/18. За два года выступления в КХЛ Борис забросил только две шайбы. Но гол в ворота «Локомотива» он точно запомнил надолго. Нападающий забивал из-под ноги до того, как это стало мейнстримом.