Россия по-прежнему непобедима на Евротуре. Но если бы не вратарь, сегодня все было бы плохо

Экспериментальный состав россиян во главе с Игорем Ларионовым только по буллитам обыграл сборную Швеции.

Еврохоккейтур. Шведские игры

Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Петтерссон — 2 (Хольмберг, Викстен), 26:10 — 1:0. Моисеев — 1 (Чибриков, Шмелев), 36:42 — 1:1.

Победный буллит: Бутузов.

Вратари: Фаст — Самонов.

Штраф: 16 — 8.

Броски: 30 (10+14+3+3) — 20 (1+12+6+1).

Судьи: Хольм, Шеквист.

13 февраля. Мальме. «Мальме Арена».

Третий этап Евротура — самый неоднозначный. Приоритеты клубов перед плей-офф и сборной идут наперерез, и составы комплектуются по остаточному принципу. Несмотря на статус домашнего турнира, где логично собрать всех сильнейших, шведы задействовали только представителей местной лиги. На игроков из КХЛ рассчитывать не пришлось — сборники перед плей-офф тактично проигнорировали «смотрины» на чемпионат мира.

Экспериментальный состав в Мальме выставила и российская сборная. Пожалуй, единственный реальный кандидат на майский вояж в Ригу — голкипер Александр Самонов. Его приглашение на Шведские игры вызвало вопросы, но тренер вратарей Рашит Давыдов все доходчиво объяснил. Самонова просматривают перед чемпионатом мира в условиях молодой команды, 13 человек из которой дебютируют в сборной. На таком уровне требуется запас прочности во вратарской линии, который Самонов обеспечил в игре против Швеции.

Несладко Александру пришлось уже в первом периоде. Шведы начали матч активнее и прилично нагрузили российского вратаря. Хозяева четко контролировали шайбу и перемещали ее по периметру. Суперопасных моментов удалось избежать, но преимущество по броскам настораживало — 10:1. Дважды парни Игоря Ларионова оборонялись в меньшинстве. И если удаление Шмелева абсолютно оправданно, то штраф Подколзина неприятно удивил. Василий завелся уже в начале матча и в безобидной ситуации в средней зоне рубанул по ногам сопернику.

Во втором периоде игра выравнялась, но шведы все равно действовали острее и свободнее комбинировали в нашей зоне. Бесконечно тащить Самонов не мог. У хозяев сработала ударная связка из «Векше» Холмберг — Петтерссон. Первый отдал передачу на пустые ворота, а второму оставалось только не промахнуться.

Leafs prospect Pontus Holmberg (#47) absolutely crucifies the Russian defence and sets up Emil «The Other Pettersson» Pettersson to give Sweden a 1-0 lead. Russia struggling, looks like they could use a gamebreaking talent like Rodion Amirov: pic.twitter.com/v29FXeF6Qf — mostly Willy shooting it into the net (@mostlyleafies) February 13, 2021

Ответ россиян не заставил долго ждать. Одна из редких позиционных атак гостей завершилась точным броском Даниила Журавлева. Защитник казанского «Ак Барса» мог отметиться первой шайбой за сборную, но секундой ранее Красковский заработал удаление. Гол, разумеется, отменили.

Неприятный осадок от победы над финнами — травма Марата Хуснутдинова. Молодой форвард остался в «пузыре» с партнерами, но по возвращении в Россию ему потребуется операция. Место Хуснутдинова в первой тройке занял Максим Соркин, а в третьем звене дебютировал за сборную Данила Моисеев. Еще в 2019 году нападающий выступал в МХЛ за «Русских Витязей», а в этом сезоне он — пятый бомбардир взрослой команды. Сегодня Моисеев забросил важную шайбу и сравнял счет в конце второго периода. Ассистентским баллом отметился юный талант Никита Чибриков, которому 16 февраля исполнится 18 лет. В более молодом возрасте в сборной баллы за результативность набирал только Александр Овечкин.

В третьем периоде преимущество шведов растворилось, и игра пошла на встречных курсах. Команды действовали плотно и без прокатов. Доходило и до откровенной грубости от хозяев. Петтерссон толкнул Захара Бардакова на борт, но судьи расценили эпизод на «2+10». Досталось и Артему Минулину — Фриберг заехал клюшкой по лицу защитнику, за что получил малый штраф. Но большинство у парней Ларионова сегодня не сработало. Уже и перестановки в сочетаниях произвели, и разные схемы розыгрыша попробовали — не хватало остроты и решающего штриха.

Овертайм стал логичным продолжением матча равных соперников. Удаление Владимира Бутузова подарило шведам отличный шанс одержать первую победу над россиянами, пусть и за пределами основного времени. Но розыгрыш «четыре на три» получился беззубым, в чем прежде всего заслуга обороняющихся. Бутузов исправился в серии буллитов и эстетски переиграл Виктора Фаста. Самонов же тащил всю игру и справился со всеми попытками шведов. Российская сборная по-прежнему непобедима на Евротуре.