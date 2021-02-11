Победная серия России продолжается. Даже в экспериментальном составе

Правда, потеряли из-за травмы молодого центра

Шведские игры

Россия — Финляндия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Минулин — 1 (Чехович, Жафяров), 13:31 — 1:0. Чехович — 1 (Жафяров, Зборовский), 16:06 — 2:0. Иннала — 1 (Оямяки), 33:52 — 2:1. Бутузов — 1 (Коваленко), 42:37 — 3:1. Пуустинен — 1 (Лейно, Карьялайнен), 59:38 — 3:2.

Вратари: Самонов — Сятери (57:52 — 58:16, 58:26).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 16 (7+4+5) — 22 (1+7+14).

Судьи: Норд, Шеквист.

11 февраля. Мальме. «Мальме Арена». 0 зрителей.

Основной принцип функционирования отечественного хоккея, кратко описываемый фразой «сборная важнее всего», применительно к нынешнему этапу Евротура совсем не подходит. Комплектация всех сборных, а не только российской для участия в Шведских играх проводилась по остаточному принципу.

Сейчас клубы обеспокоены тем, как лучше подготовиться к плей-офф в своих чемпионатах, и тихо саботировали национальные интересы. Например, финны снова остались без ударной тройки «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд — Сакари Маннинен — Теему Хартикайнен. Где-то еле заметно возмутился главный тренер Юкка Ялонен и тут же успокоился. Россияне и вовсе обошлись без Валерия Брагина.

Получается, что смысл турнира как проверки ближайших кандидатов для чемпионата мира почти отсутствовал. Даже если до Риги в мае из-за коронавируса и карантина не доедут игроки из НХЛ, то все равно останется хороший выбор из тех, кто выступает в Европе.

В Мальме для сборной России есть очевидная польза от пребывания на тренерской скамейке Игоря Ларионова. Ему банально не хватает самостоятельного опыта работы, поэтому любой турнир должен идти ему на пользу. Стилистически игра команды, как показалось, пока была куда ближе к тому, чего хочет от нее Брагин. Более нацеленные действия на чужие ворота с минимумом бесцельного контроля шайбы. В прессинг россияне включались по ситуации и показали себя с точки зрения тактики куда гибче в командном плане, чем молодежка на чемпионате мира в Эдмонтоне.

Седьмая подряд победа в рамках Евротура не может быть плохим событием. Разбирать в деталях действия каждого игрока, не зная до конца, кому и какую роль определили, по горячим следам не имеет смысла. Однако не отметить Коваленко, который энергией, скоростью и агрессией напрягал финнов в каждой своей смене, нельзя. Часто именно этого заурядного набора хватает для того, чтобы зажечь всю команду. В рижские перспективы форварда «Локомотива» поверить сложно. Зато игрок такого типажа, способный залезть под кожу и терроризировать оппонентов, на чемпионате мира точно пригодится.

That's a solid hit from Harri Sateri.

You good, buds? ? pic.twitter.com/EgTZmhAvy5 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 11, 2021

«Торпедо» дало своим игрокам фантастическое для нынешнего времени количество выходных — целых пять! Главный тренер Дэвид Немировски улетел во Флориду. Перед возобновлением чемпионата по плану команда должна провести всего пару совместных тренировок. Получат ли нижегородцы солидные дивиденды от новаторского подхода в кубковых матчах КХЛ — вопрос как минимум дискуссионный.

Набравшие в регулярном чемпионате на двоих под 90 очков форварды нижегородцев Жафяров и Чехович многое для себя приобрели уже в дебютной игре турнира. Если нападающие способны забивать на любом уровне, то почему бы им не зажечь и в плей-офф? Два шикарных гола, созданные этим дуэтом в первом периоде, в значительной мере предопределили дальнейший ход матча.

? Artyom Minulin

1-0 Russia pic.twitter.com/juYECIc1Ep — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 11, 2021

? Ivan Chekhovich

2-0 Russia pic.twitter.com/H3XkmJ2EfX — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 11, 2021

Черным пятном на фоне игры, в целом проходившей под контролем сборной России, стали два момента. Первый из них — ответный гол финнов в исполнении Инналы во втором периоде. Он стал следствием потери Подколзина в нейтральной зоне. Такие ляпы обычно несвойственны для надежного и ответственного форварда.

? Jere Innala

2-1 Russia pic.twitter.com/5jpQlNeoxk — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 11, 2021

В разы более неприятным эпизодом оказалась травма Хуснутдинова. В единоборстве ему на руку упал все тот же Иннала. Молодого форварда увели в раздевалку, и на площадку он больше не вернулся. А после матча Ларионов заявил, что Хуснутдинов, скорее всего, выбыл надолго.

Marat Khusnutdinov (#MNWild) leaves the ice after an awkward fall with a Finnish player landing on his right arm. pic.twitter.com/vz5oeTdIzb — Dylan Griffing (@GriffingDylan) February 11, 2021

Сборная Финляндии не сдалась, прибавила в скорости, напрягала нашу команду как могла и постоянно нагружала работой Самонова. Россияне, несмотря на молодость, оборонялись с уверенностью сложившихся игроков, у которых за спиной десять лет на профессиональном уровне. Контратаки в их исполнении были хороши. Бутузов, не забивший при выходе «1 в 0» во втором периоде, новый шанс не упустил и в такой же ситуации пробил Сятери.