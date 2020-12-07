Интерес к сборной России за время пандемии вырос в разы. Она должна побеждать здесь и сейчас

Разбираем состав на Кубок Первого канала

Состав сборной России. Фото «СЭ»

Проблема с вратарями

Молодежная сборная России на Кубке «Карьяла» собрала впечатляющие рейтинги. Своим ярким выступлением она задала высокий уровень и для команды, которая обязана побеждать в таком же стиле на домашнем этапе Евротура. Отговорки, что дебютирующему на таком уровне в самостоятельной роли Валерию Брагину и его ассистентам чего-то не хватает, не принимаются. Кубок Первого канала считается турниром, на который хозяева вызывают всех лучших. И если Игорь Ларионов выигрывал с парнями, за исключением двух-трех человек, не имеющими серьезного опыта взрослого хоккея, то сейчас картина принципиально другая. Любое поражение хоккеистов с опытом будет восприниматься очень болезненно. Народ может не понять.

Этот вывод не отменяет сразу бросающихся в глаза проблем с вратарями. Российский контингент в нынешнем сезоне КХЛ совсем не блещет. Ни одного из вызванных в сборную нельзя назвать однозначно первым номером у себя в клубе. Главная звезда молодежки Аскаров в свои 18 лет по уровню таланта превзошел бы остальных, но он находится на сборе в Новогорске со своими сверстниками и готовится к чемпионату мира. Есть Гарипов, классно начавший сезон в «Авангарде». Но потом его в клубе по неизвестным причинам «забанили». Говорят — на самом верху. Обмен в «Динамо» должен пойти вратарю на пользу. На данный момент Гарипов больше месяца не имеет игровой практики, поэтому его и не оказалось в составе.

Вызов голкипера Федотова, заметно прогрессирующего в «Тракторе», выглядит оправданным, несмотря на несколько неудач в последних матчах. Билялов в «Ак Барсе» не так эффектен, как в прошлом сезоне, смотрится не сильнее шведа Рейдеборна, а в феврале на шведском этапе Евротура сыграл так себе. Бобков пока сидит в «Авангарде» за спиной чеха Грубеца. Бочаров, Аликин, Мельничук, Красиков — ни один из них в нынешнем чемпионате не наиграл на приглашение в сборную.

СКА и остальные

Присутствие в расширенном списке Самонова, Каменева, Антипина, Кузьменко выглядит протекцией со стороны СКА. Стабильностью они похвастаться не могут и далеко не всегда выходят на первый план, в отличие от остальных игроков петербургской команды, вызванных для участия в Кубке Первого канала. Однако этому легко можно найти объяснение, если вспомнить недавнее прошлое. Клубы неохотно идут навстречу руководству сборных, пытаясь под разными предлогами улизнуть от вызова игроков. В текущем сезоне, который проходит под знаком «короны», дать передышку своим лидерам хочется любой ценой.

В этой связи поездка молодежной сборной России на финский этап Евротура стала спасением для всех сторон. Планировалось, что в Москве сейчас сыграют форварды ЦСКА Шалунов и Слепышев. Вокруг них должны были выстроить первое звено. Оба выбыли из строя из-за травм. В нынешней ситуации СКА, получается, осознанно идет на риск по сравнению с другими клубами.

Лично мне присутствие Жафярова, который показывает великолепную игру в «Торпедо», и Окулова из ЦСКА кажется обязательным делом, если помнить о том, что на домашнем турнире следует звать всех сильнейших. А вот вызов Макеева («Автомобилист»), Чеховича («Торпедо»), Алексеева и Красковского (оба — «Локомотив») мне кажется делом персонального вкуса.

В целом состав выглядит привлекательно. Этим парням хочется сопереживать всей душой. В нем почти нет ветеранов, которым на Евротуре обычно не хватает мотивации. Зато есть молодые игроки с большими перспективами типа Саморукова, Воронкова, Марченко и Морозова. Они уже классно смотрятся в КХЛ в свои 20-21. Их энергия должна помочь сборной России выглядеть дома так же живо, как молодежке полтора месяца назад в Финляндии. О другом сейчас и думать не хочется.

Любой международный турнир в нынешнее время превращается в событие, которое обсуждается, изучается и смотрится в разы с большим интересом, чем раньше. Амбиции обязательно надо подкрепить делами. Этот турнир может стать ключевым в подготовке к чемпионату мира, если старт сезона в НХЛ отодвинут на начало февраля. Помощи из-за океана в мае можно и не дождаться. Так что лучше начать сейчас с победы. Для этого хорошие ресурсы на бумаге имеются.

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артем Минулин (оба — «Металлург» Мг).

Нападающие: Владимир Э. Ткачев, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Матч сборной России на Кубке Первого канала

17 декабря. 19.30 Швеция — Россия (Матч ТВ, сайт ФХР)

19 декабря. 15.30 Россия — Чехия (Первый канал, сайт ФХР)

20 декабря. 15.30 Россия — Финляндия (Первый канал,сайт ФХР)?