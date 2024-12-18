Российского хоккеиста посадили в тюрьму в Польше. Его посчитали шпионом

Еще легко отделался.

Польские власти приговорили 21-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева к 2 годам 11 месяцам заключения за шпионаж, сообщает L`Equipe. Кроме того, спортсмен оштрафован на 1220 евро. После окончания срока наказания россиянина депортируют на родину — до этого момента он будет содержаться в тюрьме города Люблин.

Сергеева обвинили в шпионаже

Максима задержали еще позапрошлым летом — в июне 2023-го. Сначала его имя не раскрывали, но операция все равно прошла громко — генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зебро сообщил о ней на своей странице в социальных сетях.

«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», — заявил Зебро.

Вскоре имя задержанного уплыло в медиа — польские СМИ сообщили о некоем Максиме С., и методом перебора шпиона вычислили — им оказался как раз Сергеев, выступавший за «Заглембе» из города Сосновец.

В клубе оказались шокированы: «Примерно две-три недели назад его задержали спецслужбы. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет. Он приехал к нам играть до начала военных действий на Украине. Он подпиcал декларацию о нейтралитете, вел cебя нормально. Поэтому мы удивлены этим cлучаем. Конечно, мы отcтраняемcя от его неcпортивной деятельноcти. Мы тут ни при чем», — заявил тренер Гжегож Клих в комментарии для Fakt.

В Госдуме тогда пообещали следить за ситуацией: «Это уже ни в какие ворота не лезет. Поляки со своей русофобией и страхом перед всем, что связано с Россией, все границы переходят. Обвинить спортсмена в шпионаже, до этого надо додуматься. Российское посольство и Министерство спорта окажут юридическую поддержку. Потому что мы своих не бросаем, граждан Российской Федерации. Мы возьмем под контроль эту ситуацию», — говорил депутат Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ».

Сергеев якобы должен был пустить поезд под откос

Теперь, когда приговор официально оглашен, стала известна версия следствия. По мнению польских правоохранительных органов, Сергеев держал связь в мессенджере Telegram с неким Андреем — якобы представителем ФСБ. Этот человек был куратором — выдавал задания, которые Максим выполнял, и за это выплачивал хоккеисту деньги.

Спектр шпионских задач у Сергеева описывается обширный: от простых сообщений в соцсетях до слежки за польской армией и базами НАТО. Но самую главную миссию Максим провалил, вернее, даже не успел выполнить. Хоккеиста якобы включили в группу из 15 человек, которая должна была пустить под откос поезд с оружием для Украины, но многих из участников ячейки задержали.

После ареста в июне 2023-го дома у россиянина нашли компрометирующие материалы — фото, а также подробные материалы и сводки. По обвинению в шпионаже Сергееву грозило заключение до 10 лет — однако он отделался почти тремя годами, большую часть из этого срока он уже отсидел и выйдет на свободу 26 мая 2025 года.