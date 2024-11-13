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Допинг

Сегодня, 17:15

Хоккеиста Макарова дисквалифицировали за древний допинг. Россиянин выступает во Франции

Российского хоккеиста Максима Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за морфин
Егор Сергеев
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Максим Макаров.
Фото ХК «Марсель»
Российского хоккеиста Максима Макарова отстранили на 20 месяцев за употребление морфия.

РУСАДА сообщило о дисквалификации российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во Франции. В пробе Макарова обнаружили морфин — наркотик, получивший распространение почти 150 лет назад. Малоизвестный нападающий не сможет выйти на лед еще около 10 месяцев.

Что известно о дисквалификации

30-летний хоккеист забанен на 20 месяцев — он не сможет играть до 21 августа 2021 года. Дисквалификация отсчитывается с 21 декабря 2023-го, когда у него обнаружили загрязненную допинг-пробу. В этот период он не может участвовать в соревнованиях в лигах и чемпионатах, которые признают Всемирный антидопинговый кодекс. Макарова уличили в употреблении морфина (опиоидный анальгетик, обладающий наркотическим действием).

С середины XIX века морфин использовался как обезболивающее средство в вооруженных силах Европы и Северной Америки, а оттуда перекочевал в спорт. Большое распространение этот наркотик имел в XX веке, однако в большинстве цивилизованных стран, в том числе в России, его использование не в медицинских целях давно вне закона. За его распространение предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, никакого смысла применять этот устаревший препарат в спорте в настоящее время нет. Зачем это сделал Макаров — огромная загадка.

Французское антидопинговое агентство также сообщило, что россиянин не может участвовать в тренировках или других спортивных мероприятиях, если только это не связано с образовательной или реабилитационной деятельностью против допинга.

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Как проходит его карьера

Макаров с сезона-2018/19 выступает во Франции — первым его клубом в этой стране стал «Шамбери». После небольшой паузы в карьере осенью 2020 года он перешел в «Марсель», где числится до сих пор. Клуб на тот момент играл во втором французском дивизионе. Самой удачной европейской кампанией россиянина стал сезон-2021/22, в котором он набрал 36 результативных действий в 20 играх регулярного чемпионата.

Тренером в «Марселе» работает Люк Тардиф-младший, сын президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа-старшего. 39-летний коуч завершил игровую карьеру в 2016 году. В сезоне-2023/24 он даже выиграл трофей Камиля-Желинаса — приз лучшему тренеру чемпионата Франции. Без Макарова команда поднялась в высший дивизион, а в составе появился еще один россиянин — 38-летний Геннадий Столяров, который ранее выступал в КХЛ за «Северсталь», «Витязь», ЦСКА и другие клубы. В текущем регулярном чемпионате он набрал 13 результативных баллов в 17 матчах.

Макаров же выступал в России только в МХЛ и ВХЛ. В молодежной лиге играл за ярославский «Локо», откуда ушел в «СКА Нева». Во Франции оказался после двух лет в Китае — там числился в составе «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу».

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