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Ротенберг и Тимченко наконец продали экс-«Хартвалл Арену». Власти Финляндии пытались изъять ее

Российские владельцы продали крупнейшую в Хельсинки арену
Егор Сергеев
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Матч Еврохоккейтура на «Хартвалл Арена».
Фото Global Look Press
«Хартвалл Арена».
Фото Getty Images
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Осенью «Хельсинки Холл» еще и ограбили.

Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко наконец-то продали «Хельсинки Холл» (бывшая «Хартвалл Арена») — ледовый дворец в Хельсинки, трижды принимавший игры чемпионата мира по хоккею. Последние годы арена пустовала, теперь российские бизнесмены продали этот актив.

Арену угрожали изъять

Ледовый дворец не использовался с февраля 2022 года: значительная часть акций арены принадлежала структурам россиян Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. После закрытия финское медиа Helsingin Sanomat сообщило, что бизнесмены хотят продать проблемный актив, однако из-за наложенных санкций это было затруднительно. К тому же вскоре во многих медиа стали появляться новости о том, что финские власти желают просто изъять объект без компенсации, но в согласовании с юридическими нормами.

Правительство страны даже выделило 200 тысяч евро на разработку закона, который бы позволил легально забрать арену. «Мы понимаем, что в соответствии с действующим законом о выкупе процесс может оказаться довольно долгим», — заявил представитель мэрии Хельсинки Юкка-Пекка Уюла изданию Helsingin Sanomat.

Проблемы возникли не только с продажей, но и с поддержанием жизни в «Хельсинки Холл». Арена пустовала, и в сентябре ей отключили электричество и отопление из-за долгов по просроченным платежам, так как счета хозяев в Финляндии оказались заблокированы. В этом же месяце ледовый дворец ограбили — системы безопасности перестали работать из-за отсутствия электричества.

По данным Helsingin Sanomat, воры украли предметы мебели, алкоголь и ценный игровой свитер. «Нам сообщили об украденном имуществе, это действительно различные предметы или товары, которые можно было быстро украсть», — сообщил источнику руководитель расследования в полиции Хельсинки Вилле Нисканен.

«Хартвалл Арена».
Фото Getty Images

Как прошла продажа

Информацию о завершении сделки сообщило финское издание Ilta-Sanomat. Согласно источнику, российские бизнесмены получили 60 миллионов евро — правда, эти деньги до них доберутся только после снятия санкций с Ротенберга и Тимченко. Пока сумма будет лежать на специальном эскроу-счете — это безопасный счет, использующийся при сделках с недвижимостью. «Могу подтвердить, что документы о покупке подписаны. Покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», — сказал член совета директоров «Хельсинки Холл» и адвокат Тимченко Кай Паананен.

Покупателем стала инвестиционная компания Trevian, которая также занимается недвижимостью. При этом за несколько дней до сделки мэрия Хельсинки заявляла о том, что продажа действительно состоится, но ждать ее придется долго. «Ожидается, что заявка о выкупе будет подана в ноябре-декабре. Правительство примет решение о выдаче разрешения на выкуп. Процесс выкупа включает в себя несколько различных этапов, и сложно предсказать продолжительность процесса и его результат из-за возможных процедур апелляции. Можно предположить, что с учетом возможных апелляций процесс выкупа займет несколько лет», — говорилось на сайте мэрии.

Геннадий Тимченко — председатель совета директоров КХЛ и президент СКА, где Ротенберг работает главным тренером. Оба имеют финское гражданство.

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