Молодежь порадовала на Евротуре. Но это отходит на второй план из-за неразберихи в управлении

Тренерский штаб на Кубке «Карьяла» не будет готовить сборную к Олимпиаде.

Легко подвергнуться самообману, оценивая выступление российской сборной на Кубке «Карьяла» по известной схеме «лучше всего запоминается последнее». Хотя положительных моментов по итогу турнира в реальности оказалось достаточно, несмотря на всего лишь третье место.

Полноценное явление перед народом на взрослом уровне вундеркинда Матвея Мичкова — новость о том, что он побил достижение Александра Овечкина, ворвалась на первую строчку в рейтинге Яндекса. Фантастический гол юниора в стиле лакросс взорвал медийное хоккейное пространство по обе стороны Атлантики. Вспомнить, когда банальный этап Евротура дарил настолько классные информационные поводы, без подсказки кого-нибудь из гуру статистического жанра у меня точно не получится.

Еще была шикарная игра с чехами, пролетевшая на одном дыхании. Обкатка кандидатов в молодежную сборную в матчах серьезного уровня тоже никогда не бывает бесполезной. В своих клубах они почти не получают возможности выходить в ключевых ситуациях, а сейчас у них была хорошая практика. Однако промежуточные дивиденды — еще не повод утверждать, что все делалось правильно и по выстроенной системе.

Год назад молодежка под руководством Игоря Ларионова и вовсе выиграла три матча, став победителем Кубка «Карьяла». Кажется, головокружение от того успеха полностью не прошло до сих пор. Хотя сейчас уровень соперников за исключением чехов был принципиально другим. По-прежнему убежден в том, что из сборной России нельзя делать поле для экспериментов в чистом виде. Даже если дело касается обычного этапа Евротура. Вызов в национальную команду надо заслужить. Приглашение того же Мичкова в состав из МХЛ при всех талантах юниора казалось неоправданным авансом. Он с повышенной ответственностью справился блестяще, снова убедив, что у него крепчайшие нервы и беспредельная уверенность в собственных силах. Но не каждому игроку принцип «бросили в воду — учись плавать» подойдет. Им тоже надо помогать.

При всем уважении к Дмитрию Воронкову, игравшему на последнем чемпионате мира, и Александру Елесину с опытом выступлений в НХЛ их сложно назвать сложившимися лидерами, которые железной рукой ведут за собой остальных в правильном направлении. В моем понимании наличие в составе хотя бы одной пятерки сложившихся хоккеистов дало бы куда больше пользы подрастающему поколению, чем неприятные поражения с минимальными шансами на успех от неплохо укомплектованных сборных Финляндии и Швеции. Зайти в криминальный квартал в темное время суток, получить по морде и считать эту трепку важным опытом — самая большая в мире наивность. Убедиться в том, что в России по-прежнему растут таланты, можно и без Евротура. Примеров же, когда сборная помогала вывести перспективных хоккеистов на следующий уровень, крайне мало.

Матчи на таких турнирах очень нужны тренерам — для отработки игровой модели, ключевых схем и разнообразных тактических фишек. С этим большие проблемы. Дело даже не в том, что сборная России скорее действует ситуативно, чем придерживается заранее выбранного плана с первой и до последней минуты. Это лишь следствие хаоса, в который погружена национальная команда в последние годы. Тренеры на скамейке меняются один за другим без намека на анализ причин.

Сейчас в дело вмешались личные проблемы у Олега Браташа, который вернулся в Москву. Вряд ли кем-либо на данном этапе всерьез рассматривался как самостоятельная фигура Сергей Зубов. К Олимпиаде, на которую якобы в теории может поехать кто-то из участников Кубка «Карьяла», сборную будет готовить совсем другой штаб. С нынешним он почти не пересекается. Отсутствие последовательности и стабильности в принятии решений на текущий момент выглядит угрожающе, отодвигая отдельные позитивные факты далеко на второй план.