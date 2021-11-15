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Молодежь порадовала на Евротуре. Но это отходит на второй план из-за неразберихи в управлении

Михаил Зислис
Михаил Зислис
Обозреватель
Сегодня, 12:30
Матвей Мичков. Фото Global Look Press
Матвей Мичков. Фото Global Look Press
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Тренерский штаб на Кубке «Карьяла» не будет готовить сборную к Олимпиаде.
14&nbsp;ноября. Хельсинки. Чехия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:5. Россия выносила чехов, но сил на весь матч не хватило

Легко подвергнуться самообману, оценивая выступление российской сборной на Кубке «Карьяла» по известной схеме «лучше всего запоминается последнее». Хотя положительных моментов по итогу турнира в реальности оказалось достаточно, несмотря на всего лишь третье место.

Полноценное явление перед народом на взрослом уровне вундеркинда Матвея Мичкова — новость о том, что он побил достижение Александра Овечкина, ворвалась на первую строчку в рейтинге Яндекса. Фантастический гол юниора в стиле лакросс взорвал медийное хоккейное пространство по обе стороны Атлантики. Вспомнить, когда банальный этап Евротура дарил настолько классные информационные поводы, без подсказки кого-нибудь из гуру статистического жанра у меня точно не получится.

Еще была шикарная игра с чехами, пролетевшая на одном дыхании. Обкатка кандидатов в молодежную сборную в матчах серьезного уровня тоже никогда не бывает бесполезной. В своих клубах они почти не получают возможности выходить в ключевых ситуациях, а сейчас у них была хорошая практика. Однако промежуточные дивиденды — еще не повод утверждать, что все делалось правильно и по выстроенной системе.

Матвей Мичков забросил фантастическую шайбу в&nbsp;матче за&nbsp;сборную России. Мичковым после его гола восхищаются все. Поразительно, но даже у суперталанта есть немало хейтеров

Год назад молодежка под руководством Игоря Ларионова и вовсе выиграла три матча, став победителем Кубка «Карьяла». Кажется, головокружение от того успеха полностью не прошло до сих пор. Хотя сейчас уровень соперников за исключением чехов был принципиально другим. По-прежнему убежден в том, что из сборной России нельзя делать поле для экспериментов в чистом виде. Даже если дело касается обычного этапа Евротура. Вызов в национальную команду надо заслужить. Приглашение того же Мичкова в состав из МХЛ при всех талантах юниора казалось неоправданным авансом. Он с повышенной ответственностью справился блестяще, снова убедив, что у него крепчайшие нервы и беспредельная уверенность в собственных силах. Но не каждому игроку принцип «бросили в воду — учись плавать» подойдет. Им тоже надо помогать.

При всем уважении к Дмитрию Воронкову, игравшему на последнем чемпионате мира, и Александру Елесину с опытом выступлений в НХЛ их сложно назвать сложившимися лидерами, которые железной рукой ведут за собой остальных в правильном направлении. В моем понимании наличие в составе хотя бы одной пятерки сложившихся хоккеистов дало бы куда больше пользы подрастающему поколению, чем неприятные поражения с минимальными шансами на успех от неплохо укомплектованных сборных Финляндии и Швеции. Зайти в криминальный квартал в темное время суток, получить по морде и считать эту трепку важным опытом — самая большая в мире наивность. Убедиться в том, что в России по-прежнему растут таланты, можно и без Евротура. Примеров же, когда сборная помогала вывести перспективных хоккеистов на следующий уровень, крайне мало.

Матвей Мичков. Космический гол Мичкова разозлил шведов, и Россия не выстояла. Наша молодежь опять проиграла на Евротуре

Матчи на таких турнирах очень нужны тренерам — для отработки игровой модели, ключевых схем и разнообразных тактических фишек. С этим большие проблемы. Дело даже не в том, что сборная России скорее действует ситуативно, чем придерживается заранее выбранного плана с первой и до последней минуты. Это лишь следствие хаоса, в который погружена национальная команда в последние годы. Тренеры на скамейке меняются один за другим без намека на анализ причин.

Сейчас в дело вмешались личные проблемы у Олега Браташа, который вернулся в Москву. Вряд ли кем-либо на данном этапе всерьез рассматривался как самостоятельная фигура Сергей Зубов. К Олимпиаде, на которую якобы в теории может поехать кто-то из участников Кубка «Карьяла», сборную будет готовить совсем другой штаб. С нынешним он почти не пересекается. Отсутствие последовательности и стабильности в принятии решений на текущий момент выглядит угрожающе, отодвигая отдельные позитивные факты далеко на второй план.

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