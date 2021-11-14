Россия выносила чехов, но сил на весь матч не хватило
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Чехия — Россия — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Елесин — 1 (бол., Никишин, Чибриков), 3:16 — 0:1. Воронков — 1 (бол., Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 — 0:2. Воронков — 2 (Мичков), 22:29 — 0:3. Тертышный — 1 (Чибриков, Зинченко), 31:19 — 0:4. Странски — 1 (бол., Хлапик), 39:02 — 1:4. Каше — 1 (Флек), 49:20 — 2:4. Галимов — 2 (п.в., Воронков, Зинченко), 57:45 — 2:5.
Вратари: Лукеш (Квача, 31:19) — Шугаев.
Штраф: 20 — 16.
Броски: 40 (14+10+16) — 35 (14+14+7).
14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
Поражения сборной России в двух стартовых матчах Кубка «Карьяла» от Финляндии (0:3) и Швеции (2:4) были чувствительными — у нашей команды мало что получалось. А единственным положительным моментом стал гол в стиле лакросс от 16-летнего нападающего Матвея Мичкова: он стал самым молодым автором заброшенной шайбы в официальном матче сборной.
От идеи наигрывать сочетания на молодежный чемпионат мира в тренерском штабе сборной окончательно отказались. В каждой тройке нападения на матч с Чехией был игрок, который по возрасту не подходит для молодежной сборной. Мичкова, например, оставили в тройке с Вовченко и Галимовым. А Хуснутдинов, который в СКА играет на фланге, вышел в центре первого звена с Воронковым и Рашевским.
Кажется, за первые два матча российская сборная накопила достаточно злости. Первое же большинство в матче было реализовано — защитник «Локомотива» Александр Елесин супермощно щелкнул, замахнувшись из-за уха.
Мичков провел матч с чехами не менее уверенно, чем предыдущий. По крайней мере бросать с отрицательного угла он не перестал. Хотя в этой атаке немногим ранее он мог отдавать передачу на партнера, накатывавшего параллельным курсом, но либо не увидел, либо решил взять игру на себя.
За два предыдущих матча сборная России шесть раз играла в большинстве, но ни разу не смогла реализовать численный перевес. В матче с чехами же и второе подряд большинство россияне использовали — Хуснутдинов прострелил на пятак, где Воронков удачно подставил клюшку.
С третьим голом не сразу разобрались не только арбитры, но и сами игроки — Воронков еще долго взглядом искал шайбу. Оказалось, что после броска Мичкова из-за ворот (опять!) шайба застряла в экипировке вратаря чехов Лукеша и свалилась в сетку. Авторство сначала переписали на Воронкова, но в итоге в протоколе фигурирует фамилия Мичкова — есть гол во втором матче подряд!
В атаке игра российской сборной доставляла удовольствие — впервые за весь Кубок «Карьяла». Логичным итогом стал красивый гол Никиты Тертышного, которому 18-летний Чибриков отдал передачу на открытый угол.
Казалось, что при счете 4:0 сборная России спокойно доведет дело до первой победы в Евротуре. Но после четвертой пропущенной шайбы чехи воспрянули. Отыграли один гол в концовке второго периода, а в третьем могли вообще сравнивать счет. Спасибо Дмитрию Шугаеву — вратарь «Северстали» несколько раз спас нашу сборную. Именно его и можно назвать лучшим игроком команды на этом этапе: в проигранном финнам матче Шугаева не в чем упрекнуть. Вот только игру высокого уровня хотелось увидеть от всей команды. Мы же наслаждались ею только на протяжении двух периодов.
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