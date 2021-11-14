Россия выносила чехов, но сил на весь матч не хватило

Противоречивое впечатление от последнего матча на Кубке «Карьяла».

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Чехия — Россия — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Елесин — 1 (бол., Никишин, Чибриков), 3:16 — 0:1. Воронков — 1 (бол., Хуснутдинов, Чибриков), 17:18 — 0:2. Воронков — 2 (Мичков), 22:29 — 0:3. Тертышный — 1 (Чибриков, Зинченко), 31:19 — 0:4. Странски — 1 (бол., Хлапик), 39:02 — 1:4. Каше — 1 (Флек), 49:20 — 2:4. Галимов — 2 (п.в., Воронков, Зинченко), 57:45 — 2:5.

Вратари: Лукеш (Квача, 31:19) — Шугаев.

Штраф: 20 — 16.

Броски: 40 (14+10+16) — 35 (14+14+7).

14 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Поражения сборной России в двух стартовых матчах Кубка «Карьяла» от Финляндии (0:3) и Швеции (2:4) были чувствительными — у нашей команды мало что получалось. А единственным положительным моментом стал гол в стиле лакросс от 16-летнего нападающего Матвея Мичкова: он стал самым молодым автором заброшенной шайбы в официальном матче сборной.

От идеи наигрывать сочетания на молодежный чемпионат мира в тренерском штабе сборной окончательно отказались. В каждой тройке нападения на матч с Чехией был игрок, который по возрасту не подходит для молодежной сборной. Мичкова, например, оставили в тройке с Вовченко и Галимовым. А Хуснутдинов, который в СКА играет на фланге, вышел в центре первого звена с Воронковым и Рашевским.

Кажется, за первые два матча российская сборная накопила достаточно злости. Первое же большинство в матче было реализовано — защитник «Локомотива» Александр Елесин супермощно щелкнул, замахнувшись из-за уха.

1:0! Доставили Елесину снаряд в правый круг вбрасывания, он оттуда разрядил свою пушку, замахивался аж из-за головы. Да сами посмотрите, насладитесь: #CZERUS #снамиелесин pic.twitter.com/WTPaMsMqKt — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

Мичков провел матч с чехами не менее уверенно, чем предыдущий. По крайней мере бросать с отрицательного угла он не перестал. Хотя в этой атаке немногим ранее он мог отдавать передачу на партнера, накатывавшего параллельным курсом, но либо не увидел, либо решил взять игру на себя.

Матвей все время нацелен на гол: не прошло — он подработает себе коньком, уехал за ворота — бросит с отрицательного угла. Давай больше такого, Матвей! #CZERUS #снамироссия pic.twitter.com/PlqoCgc6j4 — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

За два предыдущих матча сборная России шесть раз играла в большинстве, но ни разу не смогла реализовать численный перевес. В матче с чехами же и второе подряд большинство россияне использовали — Хуснутдинов прострелил на пятак, где Воронков удачно подставил клюшку.

С третьим голом не сразу разобрались не только арбитры, но и сами игроки — Воронков еще долго взглядом искал шайбу. Оказалось, что после броска Мичкова из-за ворот (опять!) шайба застряла в экипировке вратаря чехов Лукеша и свалилась в сетку. Авторство сначала переписали на Воронкова, но в итоге в протоколе фигурирует фамилия Мичкова — есть гол во втором матче подряд!

Выясняли-выясняли, кто же автор гола. Сперва записали на Мичкова, но потом все же Воронкова сделали автором — именно он эту незафиксированную шайбу протолкнул в ворота.

Это 0:3 в матче с чехами — в любом случае! #CZERUS pic.twitter.com/Llq5OHAELG — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 14, 2021

В атаке игра российской сборной доставляла удовольствие — впервые за весь Кубок «Карьяла». Логичным итогом стал красивый гол Никиты Тертышного, которому 18-летний Чибриков отдал передачу на открытый угол.

Казалось, что при счете 4:0 сборная России спокойно доведет дело до первой победы в Евротуре. Но после четвертой пропущенной шайбы чехи воспрянули. Отыграли один гол в концовке второго периода, а в третьем могли вообще сравнивать счет. Спасибо Дмитрию Шугаеву — вратарь «Северстали» несколько раз спас нашу сборную. Именно его и можно назвать лучшим игроком команды на этом этапе: в проигранном финнам матче Шугаева не в чем упрекнуть. Вот только игру высокого уровня хотелось увидеть от всей команды. Мы же наслаждались ею только на протяжении двух периодов.