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«Добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Фанаты «Освенцима» встретили команду из Берлина

Хоккейный клуб «Уния Освенцим» оштрафован за антифашистский баннер
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Уния Освенцим» — «Айсбарен» (1:4).
Фото ХК «Уния Освенцим»
Баннер не остановил берлинский «Айсбарен».

7 сентября в хоккейной Лиге чемпионов прошел матч второго тура, в котором польская «Уния» из города Освенцима принимала берлинский «Айсбарен». Фанаты хозяев поприветствовали соперника баннером, отсылающим к военным преступлениям немцев во Второй мировой войне.

Что случилось

Фанаты «Унии», действующего чемпиона Польши, перед матчем Лиги чемпионов освистали гимн Германии и встретили игроков «Айсбарена» едким баннером. «Немецкие лагеря смерти: Добро пожаловать в город вашего крупнейшего преступления», — гласила окрашенная в цвета немецкого флага надпись на фоне колючей проволоки.

Игра проходила на ледовой арене «МОСиР Освенцим», находящейся всего в шести километрах от Мемориала Освенцима. Во время Второй мировой войны здесь находился крупнейший концентрационный лагерь, в котором скончалось приблизительно 1,3 миллиона пленных, 90% из которых были евреями. Среди его жертв было немало поляков — 70-75 тысяч человек.

В берлинском клубе отлично понимали, что выезд в такое место окажется тяжелым. Перед игрой команда посетила мемориал, а также рекомендовала болельщикам с осторожностью подбирать клубную атрибутику. «Нам не нужно обсуждать тот факт, что это необычная игра», — говорил представитель клуба Лео Имме.

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Какие санкции наложили на «Освенцим»

Поведение польских болельщиков резко осудили. «Освенцим» получил штраф 2000 евро, а игроки и персонал клуба извинились за баннер перед соперником. «Уния» оштрафована на 2000 евро после того, как ее фанаты вывесили баннер с политическим посланием во время домашнего матча Лиги чемпионов по хоккею против «Айсбарена», — говорится в заявлении на сайте турнира.

«Во время игры руководство «Унии» извинилось перед нами. Извинения на льду принес также игрок команды из Польши», — подтвердил управляющий директор берлинского клуба Томас Ботстеде.

Как играют соперники

Агрессивное поведение болельщиков никак не помешало берлинцам — они без проблем разгромили соперника 4:1. Интрига жила только в первом периоде, который закончился со счетом 1:1, — гости по ходу всего матча владели серьезным преимуществом и заслуженно победили.

Клубы — действующие чемпионы своих стран, однако в Лиге чемпионов стартовали натужно. «Уния» потерпела два поражения в двух играх, а единственное очко набрала, уступив финскому «Ильвесу» в овертайме (3:4). «Освенцим» расположился на 21-й строчке и следующую игру проведет 13 сентября против «Зальцбурга».

«Айсбарен» перед победой над поляками уступил шведскому «Векше» в первом туре. Немецкая команда находится на 12-м месте и в следующий раз на лед выйдет тоже 13 сентября. Соперник — «Динамо» из чешского Пардубице, лидирующее после двух туров.

Хоккей
ХК Айсберен Берлин
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