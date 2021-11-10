Знарок покинул расположение сборной России из-за болезни

Тренер сборной России Олег Знарок покинул расположение команды в связи с болезнью. Он должен был работать со сборной на Кубке Карьяла.

«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ, — цитирует Знарка РИА Новости. — Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло.

У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры».

На Кубке Карьяла сборная России сыграет с Финляндией (11 ноября), Швецией (13 ноября) и Чехией (14 ноября).