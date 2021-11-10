Знарок будет работать со сборной России в удаленном режиме из Санкт-Петербурга

Тренер сборной России Олег Знарок будет работать с командой в удаленном режиме. Ранее он покинул сборную из-за болезни.

«Олег Валерьевич улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удаленном режиме», — сообщили «СЭ» в пресс-службе ФХР.

Специалист покинул расположение сборной, которая прибыла в Финляндию на Кубок Карьяла.