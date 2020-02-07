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Петер Чех номинирован на звание лучшего игрока января в Английской национальной хоккейной лиге

15:56
Петр Чех. Фото Twitter.
Петр Чех. Фото Twitter.
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Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех включен в число номинантов на лучшего игрока по итогам января в Английской национальной хоккейной лиге (NIHL), сообщает официальный сайт лиги.

Чех выступает за клуб «Гилфорд Финикc». Он представляет второй южной дивизион лиги.

Петр Чех играет за команду с 2019 года, когда завершил профессиональную футбольную карьеру.

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