Петер Чех номинирован на звание лучшего игрока января в Английской национальной хоккейной лиге

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех включен в число номинантов на лучшего игрока по итогам января в Английской национальной хоккейной лиге (NIHL), сообщает официальный сайт лиги.

Чех выступает за клуб «Гилфорд Финикc». Он представляет второй южной дивизион лиги.

Петр Чех играет за команду с 2019 года, когда завершил профессиональную футбольную карьеру.