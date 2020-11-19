Злодеев: «На Кубке Карьяла мы многое взяли на эмоциях, которые захлестывали»

Форвард системы московского «Динамо» Дмитрий Злодеев поделился впечатлениями от выступления за сборную России в Кубке Карьяла.

— Уровень сильно отличается от ВХЛ и МХЛ, — приводит слова Злодеева «Известия». — Скорости и мощности совершенно другие. Но мы многое взяли на эмоциях, которые захлестывали. И благодаря выполнению установок тренерского штаба мы сумели эти эмоции правильно направить. Отсюда и результат. Очень многое было достигнуто за счет атмосферы в команде и той стратегии, которую формулируют тренеры. И сумасшедшего настроя у каждого игрока.

— Два матча вы провели 13-м нападающим. Тяжело было выходить на последнюю встречу вместе с партнерами, которые уже успели получить игровую практику?

— Не особо тяжело. Я играл в звене с очень сильными ребятами — Егором Спиридоновым и Тахиром Мингачевым. Перед матчем мы просто переговорили о взаимодействии на льду, обсудили, что будем делать в ходе своих смен. Когда вышли на лед, как-то быстро нашли взаимопонимание. Проблем не возникло.