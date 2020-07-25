Президент федерации хоккея Чехии Томаш Краль вырази соболезнования в связи со смертью защитника клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржея Бухтела. 20-летний игрок умер из-за рака.

— Жизнь иногда жестока, — приводит пресс-служба федерации хоккея Чехии Краля. — Тяжелая болезнь, выявленная в Ондрджея, вызвала огромную волну хоккейной солидарности, и из полученных нами ответов я понял, что мы все будем помнить его только в лучшем свете. От имени чешского хоккея я хочу выразить свои искренние соболезнования его семье, близким и друзьям.

В прошлом сезоне Бухтела принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Чехии, на его счету 25 (9+16) очков. С 2014 по 2019 год он выступал за сборные Чехии разных возрастов.