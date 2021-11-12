Итальянский хоккейный клуб «Мерано» объявил о заключении контракта с российским форвардом Николаем Жердевым.

37-летний россиянин возобновил карьеру в нынешнем сезоне и выступал за команду «Братислава Кэпиталс», однако вскоре был вынужден покинуть клуб «по личным обстоятельствам». Там он успел провести 12 матчей и набрал 7 (1+7) очков.

В пресс-службе «Мерано» отмечают высокое мастерство россиянина и то, что его игра пойдет на пользу всей лиге.

«Мерано» выступает в альпийской лиге вместе с командами из Австрии и Словении.

Напомним, что Жердев — четвертый выбор драфта НХЛ-2003. В НХЛ он играл за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфию».Жердев подписал контракт с итальянским клубом «Мерано»