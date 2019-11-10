Жафяров пропустит матч против Чехии из-за травмы

Нападающий сборной России Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка «Карьяла» против Чехии, сообщил Twitter национальной команды.

У 25-летнего форварда диагностирована микротравма, которую он получил в столкновении в субботней игре со Швецией (5:4 Б).

В двух матчах первого этапа Евротура Жафяров набрал 3 (1+2) очка.

Игра начнется в 14.30, «СЭ» проведет онлнай-трансляцию встречи.