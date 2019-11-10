Жафяров пропустит матч против Чехии из-за травмы
13:35
Нападающий сборной России Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка «Карьяла» против Чехии, сообщил Twitter национальной команды.
У 25-летнего форварда диагностирована микротравма, которую он получил в столкновении в субботней игре со Швецией (5:4 Б).
В двух матчах первого этапа Евротура Жафяров набрал 3 (1+2) очка.
Игра начнется в 14.30, «СЭ» проведет онлнай-трансляцию встречи.
??Нападающий Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка Карьяла против Чехии из-за микротравмы, полученной в столкновении в предыдущей игре #снамироссия— Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2019
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