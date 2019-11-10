Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Жафяров пропустит матч против Чехии из-за травмы

13:35
Теги:

Нападающий сборной России Дамир Жафяров пропустит третий матч Кубка «Карьяла» против Чехии, сообщил Twitter национальной команды.

У 25-летнего форварда диагностирована микротравма, которую он получил в столкновении в субботней игре со Швецией (5:4 Б).

В двух матчах первого этапа Евротура Жафяров набрал 3 (1+2) очка.

Игра начнется в 14.30, «СЭ» проведет онлнай-трансляцию встречи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир